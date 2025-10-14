¡Llegó el día! Este martes 14 de octubre habrá nuevamente acción nacional en la mayor empresa de MMA en el mundo. Así es, porque en el marco de la semana 10 de la novena temporada del Dana White’s Contender Series, el peleador nacional Víctor “Sikosis” Valenzuela (12-3-0) enfrentará al peleador brasileño e invicto, Michael Oliveira (8-0).

Increíble contienda que además del registro profesional y el honor en juego, tiene un jugoso contrato con UFC esperando. ¿Podrás unirse “Sikosis” Valenzuela al “Jaula” Bahamondes como representante nacional? Conoce todos los detalles de la pelea, a continuación.

¿A qué hora pelea “Sikosis” Valenzuela es el Dana White’s Contender Series?

Si bien el evento de la semana 10 del Dana White’s Contender Series se celebra este martes 14 de octubre a partir de las 21:00 horas de Chile en el UFC APEX de Las Vegas.

La pelea de Víctor Valenzuela está programada para ser la tercera de la jornada, es decir, se espera que comience pasado las 22:00 horas de Chile.

Víctor “Sikosis” Valenzuela buscará su contrato en UFC este martes 14 de octubre. (Foto: UFC en Español)

¿Va por TV? Donde ver el Dana White’s Contender Series HOY

Cartelera temporada 9, semana 10 del Dana White’s Contender Series

Freddy Vidal (EE. UU) vs. Levi Rodrigues (Brasil): Peso semi-pesado.

Kwon Won II (Corea del Sur) vs. Juan Díaz (Perú): Peso gallo.

Marwan Rahiki (Australia) vs. Ananias Mulumba (Congo): Peso pluma.

Azamat Nuftillaev (Uzbekistán) vs. Jovan Leka (Serbia): Peso completo.

Mario Minrag (Albania) vs. Wes Schultz (EE. UU): Peso mediano.

Michael Oliveira (Brasil) vs. Víctor Valenzuela (Chile): Peso wélter.

