Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
MMA

Víctor Valenzuela vs. Michael Oliveira: Cartelera, horario y dónde ver al chileno en el DWCS de UFC

Conoce todos los detalles del Dana White's Contender Series de este martes 14 de octubre con el chileno "Sikosis" Valenzuela en cartelera.

Por Franco Abatte

Víctor "Sikosis" Valenzuela buscará su gran contrato en UFC este martes en Las Vegas.
© UFCVíctor "Sikosis" Valenzuela buscará su gran contrato en UFC este martes en Las Vegas.

Los fanáticos chilenos de lasMMA vuelven a tener acción este martes 14 de octubre con el desarrollo de la semana 10 de la novena temporada del Dana White’s Contender Series, programa donde peleadores de diversas partes del mundo se enfrentan con el objetivo de ganarse un contrato en la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, UFC.

Si en agosto pasado fue el turno del “Tanke” Ewert, ahora es Víctor “Sikosis” Valenzuela (12-3-0), quien intentará sumarse al roster principal y así agrandar la colonia de chilenos en la empresa que al día de hoy tiene solamente a Ignacio “La Jaula” Bahamondes como representante nacional.

Víctor Sikosis Valenzuela está listo para transformarse en el tercer chileno en pelear en el UFC

ver también

Víctor Sikosis Valenzuela está listo para transformarse en el tercer chileno en pelear en el UFC

¿Su rival? Un siempre complicado peleador brasileño, Michael Oliveira, quien llega al DWCS con un registro invicto de ocho triunfos, sin derrotas ni empates en su historial profesional. Conoce todos los detalles de este evento, a continuación.

¿Cuándo es el Dana White’s Contender Series?

La semana 10 del programa Dana White’s Contender Series se celebra este martes 14 de octubre en el UFC APEX de Las Vegas y comenzará a partir de las 21:00 horas de Chile.

Valenzuela está programado para ser la tercera contienda de la jornada, por lo que su combate no comenzará antes de las 22:00 horas de Chile.

Publicidad

¿Dónde ver la pelea entre Víctor “Sikosis” Valenzuela y Michael Oliveira?

El combate del chileno, a diferencia de lo que ocurre con los eventos de UFC, NO irá por TV en Chile, y la única forma de ver EN VIVO al peleador nacional es de forma ONLINE a través del plan Premium de Disney+ o la plataforma UFC Fight Pass.

Víctor Valenzuela (der.) buscará su gran contrato en el DWCS de este martes 14 de octubre. (Foto: Instagram @siko.shark)

Víctor Valenzuela (der.) buscará su gran contrato en el DWCS de este martes 14 de octubre. (Foto: Instagram @siko.shark)

Cartelera semana 10 del Dana White’s Contender Series:

Adicionalmente, al combate de Víctor Valenzuela contra Michael Oliveira, el DWCS de esta semana tendrá otras cinco contiendas, estas son:

Publicidad
  • Freddy Vidal (EE. UU) vs. Levi Rodrigues (Brasil): Peso semi-pesado.
  • Kwon Won II (Corea del Sur) vs. Juan Díaz (Perú): Peso gallo.
  • Marwan Rahiki (Australia) vs. Ananias Mulumba (Congo): Peso pluma.
  • Azamat Nuftillaev (Uzbekistán) vs. Jovan Leka (Serbia): Peso completo.
  • Mario Minrag (Albania) vs. Wes Schultz (EE. UU): Peso mediano.  
  • Michael Oliveira (Brasil) vs. Víctor Valenzuela (Chile): Peso wélter.
Lee también
¿A qué hora pelea Víctor “Sikosis” Valenzuela vs. Michael Oliveira en el DWCS?
Redsport

¿A qué hora pelea Víctor “Sikosis” Valenzuela vs. Michael Oliveira en el DWCS?

¿Dónde ver a Chile vs Perú en el amistoso de La Roja adulta?
Selección Chilena

¿Dónde ver a Chile vs Perú en el amistoso de La Roja adulta?

¡Formación de Colo Colo! Los Albos se miden a Puerto Montt
Colo Colo

¡Formación de Colo Colo! Los Albos se miden a Puerto Montt

¡Netflix da el golpe! Transmitirá el torneo más lucrativo de la historia del tenis
Tenis

¡Netflix da el golpe! Transmitirá el torneo más lucrativo de la historia del tenis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo