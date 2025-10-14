Los fanáticos chilenos de lasMMA vuelven a tener acción este martes 14 de octubre con el desarrollo de la semana 10 de la novena temporada del Dana White’s Contender Series, programa donde peleadores de diversas partes del mundo se enfrentan con el objetivo de ganarse un contrato en la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, UFC.

Si en agosto pasado fue el turno del “Tanke” Ewert, ahora es Víctor “Sikosis” Valenzuela (12-3-0), quien intentará sumarse al roster principal y así agrandar la colonia de chilenos en la empresa que al día de hoy tiene solamente a Ignacio “La Jaula” Bahamondes como representante nacional.

¿Su rival? Un siempre complicado peleador brasileño, Michael Oliveira, quien llega al DWCS con un registro invicto de ocho triunfos, sin derrotas ni empates en su historial profesional. Conoce todos los detalles de este evento, a continuación.

¿Cuándo es el Dana White’s Contender Series?

La semana 10 del programa Dana White’s Contender Series se celebra este martes 14 de octubre en el UFC APEX de Las Vegas y comenzará a partir de las 21:00 horas de Chile.

Valenzuela está programado para ser la tercera contienda de la jornada, por lo que su combate no comenzará antes de las 22:00 horas de Chile.

¿Dónde ver la pelea entre Víctor “Sikosis” Valenzuela y Michael Oliveira?

El combate del chileno, a diferencia de lo que ocurre con los eventos de UFC, NO irá por TV en Chile, y la única forma de ver EN VIVO al peleador nacional es de forma ONLINE a través del plan Premium de Disney+ o la plataforma UFC Fight Pass.

Víctor Valenzuela (der.) buscará su gran contrato en el DWCS de este martes 14 de octubre. (Foto: Instagram @siko.shark)

Cartelera semana 10 del Dana White’s Contender Series:

Adicionalmente, al combate de Víctor Valenzuela contra Michael Oliveira, el DWCS de esta semana tendrá otras cinco contiendas, estas son:

