Después de la Jaula Bahamondes y del fallido intento del Tanke Ewert, un nuevo chileno asoma en la UFC. Se trata de Víctor Sikosis Valenzuela, quien se intentará hacer un espacio en el rooster de la empresa.

El chileno tiene una considerable trayectoria, siendo parte del equipo MMA Masters, y ahora tendrá una chance en el Dana White’s Contender Series (DWCS), especie de programa previo al contrato con la UFC.

Sikosis llega como campeón interino de Fury FC, una empresa más pequeña de MMA. En ella derrotó en una final a Bruce Whitehead, coronándose en los pesos gallo.

ver también Por el camino de La Jaula: Lo llamaron para el 18 y buscará convertirse en el segundo chileno en la UFC

Listo para representar a Chile

La UFC es la cúspide de la carrera de un artista marcial de MMA. Es por eso que es tan importante el posible arribo de un chileno a la instancia. Sikosis Valenzuela podría ser el tercer chileno en conseguirlo, tras el Pitbull Rivas y la Jaula Bahamondes.

Eso sí, tendrá que convencer a Dana White, SEO de la compañía, quien es el que otorga los contratos en caso de verse sorprendido por la actuación de algún peleador. Y lo tendrá difícil, ya que al frente estará el brasileño Michael Oliveira, invicto en su carrera de MMA.

Víctor Valenzuela será el tercero en salir al octágono en el martes de Dana White’s Contender Series. El chileno se enfrentó a la balanza y dio el peso para su combate. Llega con un récord de 12 victorias y tres derrotas.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo, a qué hora y por qué canal estará Víctor Valenzuela peleando en el DWCS?

Un martes importante para este peleador chileno. Este 14 de octubre, a las 20.00 horas, Víctor Valenzuela peleará ante el brasileño Michael Oliveira. Será la tercera pelea del programa, por lo que podría comenzar alrededor de las 21.00 horas. El combate será transmitido por Disney+ y estará también disponible por UFC Fight Pass.