Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
MMA

Víctor Sikosis Valenzuela está listo para transformarse en el tercer chileno en pelear en el UFC

Este martes, un nuevo chileno tendrá la posibilidad de hacer historia en las MMA. Para ello, tendrá que derrotar a un difícil rival.

Por Jose Arias

El nuevo peleador que luchará por estar en UFC.
© InstagramEl nuevo peleador que luchará por estar en UFC.

Después de la Jaula Bahamondes y del fallido intento del Tanke Ewert, un nuevo chileno asoma en la UFC. Se trata de Víctor Sikosis Valenzuela, quien se intentará hacer un espacio en el rooster de la empresa.

El chileno tiene una considerable trayectoria, siendo parte del equipo MMA Masters, y ahora tendrá una chance en el Dana White’s Contender Series (DWCS), especie de programa previo al contrato con la UFC.

Sikosis llega como campeón interino de Fury FC, una empresa más pequeña de MMA. En ella derrotó en una final a Bruce Whitehead, coronándose en los pesos gallo.

Por el camino de La Jaula: Lo llamaron para el 18 y buscará convertirse en el segundo chileno en la UFC

ver también

Por el camino de La Jaula: Lo llamaron para el 18 y buscará convertirse en el segundo chileno en la UFC

Listo para representar a Chile

La UFC es la cúspide de la carrera de un artista marcial de MMA. Es por eso que es tan importante el posible arribo de un chileno a la instancia. Sikosis Valenzuela podría ser el tercer chileno en conseguirlo, tras el Pitbull Rivas y la Jaula Bahamondes.

Eso sí, tendrá que convencer a Dana White, SEO de la compañía, quien es el que otorga los contratos en caso de verse sorprendido por la actuación de algún peleador. Y lo tendrá difícil, ya que al frente estará el brasileño Michael Oliveira, invicto en su carrera de MMA.

Víctor Valenzuela será el tercero en salir al octágono en el martes de Dana White’s Contender Series. El chileno se enfrentó a la balanza y dio el peso para su combate. Llega con un récord de 12 victorias y tres derrotas.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo, a qué hora y por qué canal estará Víctor Valenzuela peleando en el DWCS?

Un martes importante para este peleador chileno. Este 14 de octubre, a las 20.00 horas, Víctor Valenzuela peleará ante el brasileño Michael Oliveira. Será la tercera pelea del programa, por lo que podría comenzar alrededor de las 21.00 horas. El combate será transmitido por Disney+ y estará también disponible por UFC Fight Pass.

Trabajó en la “contru”, casi es deportado de EE.UU. y dará la vida por un contrato con la UFC

ver también

Trabajó en la “contru”, casi es deportado de EE.UU. y dará la vida por un contrato con la UFC

Lee también
¿Dónde ver FFC 96 con la estelar del "Jaulita" Bahamondes?
Redsport

¿Dónde ver FFC 96 con la estelar del "Jaulita" Bahamondes?

¿A qué hora pelean Du Plessis vs. Chimaev en UFC 319 y dónde ver?
Redsport

¿A qué hora pelean Du Plessis vs. Chimaev en UFC 319 y dónde ver?

Todos los detalles de UFC 319 con Du Plessis vs. Chimaev
Redsport

Todos los detalles de UFC 319 con Du Plessis vs. Chimaev

¿Era penal? La jugada de Fernández que desató el reclamo de Palestino contra la U
U de Chile

¿Era penal? La jugada de Fernández que desató el reclamo de Palestino contra la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo