Universidad de Chile afrontará este jueves un partido clave contra Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, a puertas cerradas en el Estadio Nacional. El equipo de Gustavo Álvarez se verá las caras ante un conocido: Mauricio Pellegrino.

El ex DT de la U dirige al granate desde principios de año, esto tras su paso por el Chuncho en 2023 y su fugaz estadía en España con el Cádiz 2023-24.

Álvarez fue consultado por Pellegrino, a quien conoce bien y ya ha enfrentado. El actual deté de Universidad de Chile descarta que su rival tenga ventaja por el conocimiento del club y de varios jugadores que se mantienen en los azules.

Álvarez sobre Pellegrino: “Ya nos enfrentamos”

“Con Mauricio nos enfrentamos también en Argentina, él dirigía Vélez Sarsfield y yo Patronato. Creo que esos fueron los únicos cruces que tuvimos en Argentina“, dijo Álvarez.

Gustavo Álvarez no se hace problema por el conocimiento de Mauricio Pellegrino sobre la U.

El técnico azul agregó que “después nos enfrentamos aquí, en los Universidad de Chile versus Huachipato. Es una persona muy correcta, una muy buena persona. Por ser compatriota nos hemos saludamos de forma afectuosa y respetuosa siempre. Yo respeto su trabajo“.

Gustavo Álvarez sentenció que “en el conocimiento de los jugadores de la U que puede tener Mauricio… hoy con toda la información que hay tenemos accedo a una radiografía completa del otro equipo, no creo que sea una ventaja“.

En la U Mauricio Pellegrino dirigió 30 partidos por la Primera División con un registro de 11 triunfos, siete empates y 12 derrotas, cerrando noveno en la tabla. Por Copa Chile cosechó una victoria y una igualdad.