La llave entre Universidad de Chile y Lanús por la Copa Sudamericana asoma como muy apretada. Por esta razón, Gabriel Castellón se pone en todos los escenarios. Incluso, en una definición a penales.

El Romántico Viajero está muy entusiasmado con su campaña internacional. Estando entre los cuatro mejores, es muy difícil no ilusionarse con ser campeones. Claro que primero, deben superar la llave ante los Granates, la cual comenzarán en Santiago y cerrarán en Buenos Aires.

Gabriel Castellón y la llave con Lanús

En la previa del encuentro de ida entre Universidad de Chile y Lanús, no se ve un favorito. Ambos han realizado buenas campañas, las cuales les permitieron meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Gabriel Castellón tiene identificadas las fortalezas de los Granates.

“Generalmente los equipos argentinos son bien aguerridos, metedores, no dan ninguna pelota por perdida. Ellos no quieren perder, nosotros tampoco, así que será un partido de mucha lucha y los detalles van a marcar la diferencia“, explicó en DSports.

Ya sin los goles de visita en los torneos de la Conmebol, aumentan las probabilidades de llegar a una definición a penales. Gabriel Castellón sabe que esta opción es concreta, por lo que cuenta que trabaja pensando en definir todo desde los 12 pasos.

“Llegar a los penales es una posibilidad y para mí no son una lotería. Se trabaja la forma de patear un penal. Obviamente, hacerlo en un partido es muy distinto que en un entrenamiento, porque está la presión de que si se te va, puedes quedar eliminado”, detalló el “25”. Castellón enfrentó una definición a penales estando en la U, en la cual los Azules derrotaron a Everton en la Copa Chile de 2024.

“El arquero también puede estudiar fácilmente a los rivales. Solo hay que estudiar cómo han pateado los últimos penales. A veces se sigue una lógica, otras veces se juega lo contrario, va a depender del momento y de cómo se dé el partido”, comentó.

Gabriel Castellón ya ganó una serie por penales con U. de Chile. Imagen: Photosport

El encuentro de ida entre Universidad de Chile y Lanús se jugará este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. La vuelta será una semana después en Buenos Aires, en el mismo horario.

