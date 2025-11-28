Tres bajas: el parte médico de Colo Colo para duelo clave ante Cobresal

Colo Colo vuelve a la acción en las próximas horas para enfrentar a Cobresal en un duelo clave para clasificar a la Copa Sudamericana. Los albos visitan a los mineros este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en El Cobre, donde buscaran un triunfo para irse de copas internacionales.

Para este partido, el Cacique lamenta la baja de Arturo Vidal, quien quedó suspendido luego de alcanzar su octava tarjeta amarilla en la Liga de Primera. El King se quedó en Santiago y seguirá el partido desde la distancia.

Por otro lado, Colo Colo confirmó otras tres bajas contra Cobresal, pero por lesiones. Nicolás Suárez, Óscar Opazo y Alexander Oroz son los jugadores que siguen en la enfermería del Estadio Monumental, y que no viajaron al norte del país durante esta jornada.

Suárez sigue recuperándose tras pasar por el quirófano por una luxación en el hombro izquierdo sufrida durante el Mundial. Por su parte, Opazo debió someterse a una menisectomía interna de rodilla derecha y Oroz también fue operado por una lesión del isquiotibial derecho.

Tres bajas: el parte médico de Colo Colo

Otros jugadores que no estarán en el partido entre Colo Colo y Cobresal son Francisco Marchant y Víctor Campos, quienes compitieron en esta misma jornada por las semifinales del Fútbol Formativo, donde enfrentaron a Santiago Wanderers en Mantagua.

Con todo esto, el Cacique formaría esta tarde con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.