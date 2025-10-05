Pese a la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20, el Chile de Nicolás Córdova ha generado muchos cuestionamientos. Quien se metió en el análisis, es Leonardo “Pollo” Véliz.

La Roja solo logró 3 puntos de 9 posibles en la fase de grupos, siendo el país anfitrión. A pesar de los malos resultados y tras igualar en puntaje ante Nueva Zelanda y Egipto, Chile avanzó a octavos de final por tener mejor conducta fair play. Una situación extrañísima.

El cuestionamiento de Pollo Véliz a Nico Córdova

Las mayores críticas por el rendimiento de Chile Sub 20, como es de costumbre, se las ha llevado el entrenador. Nicolás Córdova ha entrado en declaraciones cruzadas con la prensa, usando de ejemplo las ya célebres “métricas” que él usaba para analizar los encuentros.

ver también Fabián Estay recrimina a Córdova por andar a la defensiva: “A este Chile sub 20 no le veo futuro”

Leonardo Véliz, además de su exitosa carrera como jugador, tuvo un destacado paso como entrenador en las series juveniles de La Roja. De hecho, logró el 3° lugar en la Copa del Mundo Sub 17 de Japón en 1993. Por esta razón, analizó la situación de Córdova.

“Con esta sub-20, no veo un producto moldeado tras un trabajo de dos años, como lo defiendes. Es un equipo ordenado tácticamente, saben jugar con destellos de buen fútbol, pero, no hay consistencia ofensiva ni menos improvisación de algún talento que desordene las defensas adversarias“, indicó Véliz en una carta abierta en la red social X.

Incluso, el ex puntero de Colo Colo le pidió a Córdova que se maneje de forma distinta con los medios de comunicación. “Te sugiero que cambies tu narrativa con el periodismo, ya te motejan de soberbio. Sobre todo,ignora a las redes sociales. El fútbol es mucho más simple de como lo quieres presentar“, complementó Véliz.

Publicidad

Publicidad

Véliz le dejó importantes consejos a Córdova. Imagen: Photosport

Chile enfrentará a México en los octavos de final del Mundial Sub 20. El partido de La Roja será el martes 7 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La Roja intentará seguir avanzando en la cita planetaria.