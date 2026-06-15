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Mundial 2026

Bélgica vs. Egipto: Horario y qué canal transmite EN VIVO y ONLINE el Mundial 2026

Egipto ilusiona con Mohamed Salah que jugará su segundo Mundial y lidera el ataque de los faraones.

Por Franccesca Arnechino

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Bélgica se enfrenta a Egipto por el Grupo G del Mundial 2026.
© Imagen creada por GeminiBélgica se enfrenta a Egipto por el Grupo G del Mundial 2026.

Bélgica y Egipto se enfrentarán por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los Diablos Rojos llegan con confianza tras sumar buenos resultados ante selecciones de peso y buscarán comenzar con una victoria su camino en el torneo.

Del otro lado estará Egipto, que regresa a una Copa del Mundo por cuarta vez y apuesta por el liderazgo de Mohamed Salah, su principal figura y referente ofensivo. Tanto europeos como africanos saben que un triunfo en el debut puede ser clave para la clasificación a la siguiente ronda.

Mohamed Salah jugará su segundo Mundial y lidera el ataque de los faraones contra Bélgica – Getty

Mohamed Salah jugará su segundo Mundial y lidera el ataque de los faraones contra Bélgica – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Egipto?

Bélgica se enfrenta a Egipto este lunes 15 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el Estadio Seattle, Estados Unidos, por el grupo G de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo G del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

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¿Quién ganará el partido por el Grupo G del Mundial 2026?

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En resumen…

  • Bélgica vs. Egipto jugarán por el Grupo G este lunes 15 de junio.
  • El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Seattle, Estados Unidos.
  • CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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