Egipto ilusiona con Mohamed Salah que jugará su segundo Mundial y lidera el ataque de los faraones.

Bélgica y Egipto se enfrentarán por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los Diablos Rojos llegan con confianza tras sumar buenos resultados ante selecciones de peso y buscarán comenzar con una victoria su camino en el torneo.

Del otro lado estará Egipto, que regresa a una Copa del Mundo por cuarta vez y apuesta por el liderazgo de Mohamed Salah, su principal figura y referente ofensivo. Tanto europeos como africanos saben que un triunfo en el debut puede ser clave para la clasificación a la siguiente ronda.

Mohamed Salah jugará su segundo Mundial y lidera el ataque de los faraones contra Bélgica – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Egipto?

Bélgica se enfrenta a Egipto este lunes 15 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile , en el Estadio Seattle, Estados Unidos, por el grupo G de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

ver también Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa van por un récord histórico en el Mundial 2026

Grupo G del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Encuesta¿Quién ganará el partido por el Grupo G del Mundial 2026? ¿Quién ganará el partido por el Grupo G del Mundial 2026? Ya votaron 0 personas

En resumen…