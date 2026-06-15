Bélgica y Egipto se enfrentarán por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. Los Diablos Rojos llegan con confianza tras sumar buenos resultados ante selecciones de peso y buscarán comenzar con una victoria su camino en el torneo.
Del otro lado estará Egipto, que regresa a una Copa del Mundo por cuarta vez y apuesta por el liderazgo de Mohamed Salah, su principal figura y referente ofensivo. Tanto europeos como africanos saben que un triunfo en el debut puede ser clave para la clasificación a la siguiente ronda.
Mohamed Salah jugará su segundo Mundial y lidera el ataque de los faraones contra Bélgica – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Egipto?
Bélgica se enfrenta a Egipto este lunes 15 de junio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el Estadio Seattle, Estados Unidos, por el grupo G de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo G del Mundial 2026
Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
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¿Quién ganará el partido por el Grupo G del Mundial 2026?
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En resumen…
- Bélgica vs. Egipto jugarán por el Grupo G este lunes 15 de junio.
- El partido comenzará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Seattle, Estados Unidos.
- CHV, ESPN, DSports y Disney+ Premium transmitirán en vivo el encuentro en Chile.