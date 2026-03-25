Mohamed Salah remeció la Premier League tras confirmar que se iba del Liverpool tras nueve temporada en el club. Con 33 años en le cuerpo el delantero egipcio se marcha con el pase en su poder, algo que ya dio pie a varios rumores en torno a su futuro.

Pese a que su contrato original vence al término de la temporada 2026/27, en Anfield quisieron retribuirle todos estos años permitiendo que se marche libre. Con esto, el club que lo quiera puede hacerlo a costo cero, solo haciéndose cargo de su sueldo.

En ese sentido hay un club que reactivó su interés en quedarse con los goles del atacante africano. Es de Arabia Saudita, país que quiere seguir contratando estrellas para continuar con el proyecto que inició Cristiano Ronaldo a inicios del 2023.

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Arabia Saudita vuelve a la carga por Mohamed Salah

De acuerdo a información entregada por ESPN, el Al Ittihad busca el fichaje de Salah para llenar el vacío que dejó el delantero francés Karim Benzema, quien en febrero se marchó al Al Hilal del mismo país.

No es la primera vez que el Al Ittihad mueve sus fichas para quedarse con el delantero egipcio. En septiembre del 2023 puso sobre la mesa 150 millones de libras (200 millones de dólares) por su fichaje, monto que el Liverpool decidió rechazar.

El Al Ittihad vuelve a la carga por Mohamed Salah. | Foto: Getty Images y Gemini.

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Además, se menciona que el otro elenco con la capacidad de poder pagarle lo que quiere el egipcio es el Al Qadsiah, elenco que en su filas ya cuenta con el español Nacho Fernández y el uruguayo Nahitan Nández, por nombrar un par.

Los números de Mohamed Salah en el Liverpool

Hasta este momento el atacante ha convertido 255 goles y dado 121 asistencias en 435 compromisos oficiales con la camiseta del Liverpool. En su palmarés destacan dos títulos de la Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copa de la Liga, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA.

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En síntesis

Mohamed Salah dejará el Liverpool como agente libre tras nueve temporadas en el club.

El club Al Ittihad busca el fichaje de Salah para reemplazar a Karim Benzema.

Liverpool rechazó 200 millones de dólares del Al Ittihad por el egipcio en 2023.

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