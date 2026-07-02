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Martín Hiriart celebra el triunfo ante la U y revela el gran sueño que quiere cumplir

El jugador cementero destacó el importante triunfo frente a los azules y aseguró que, a largo plazo, tiene una meta clara.

Por Andrea Petersen

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El jugador pasa por un gran momento junto a La Calera.
© MANUEL LEMA/PHOTOSPORTEl jugador pasa por un gran momento junto a La Calera.

Unión La Calera dio el golpe en la Copa Chile al imponerse sobre Universidad de Chile en un triunfo que dejó al equipo con buenas sensaciones de cara a lo que viene. Uno de los jugadores que destacó en el compromiso fue Martín Hiriart, quien volvió a responder con una sólida actuación en el conjunto cementero.

El mediocampista llegó esta temporada a préstamo desde Universidad Católica y poco a poco se ha ganado un espacio en el equipo, consolidándose como una alternativa importante dentro del esquema calerano.

Tras el encuentro ante los azules, Hiriart conversó con los medios, entre ellos Redgol, y se refirió a su presente en Unión La Calera, además de revelar cuáles son sus principales objetivos para el futuro de su carrera profesional.

El gran sueño de Martín Hiriart

El jugador señaló tras el encuentro que siempre es distinto conseguir una victoria con U de Chile debido a la rivalidad con los Cruzados. “Siempre ha habido la pica de católica con la U, es clásico y siempre para nosotros es algo espacial”.

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Sobre sus sueños profesionales, el jugador señaló que su objetivo por el momento es la Calera, pero hay un objetivo futuro que le gustaría cumplir. “A largo plazo, claramente volver a Católica es un sueño, es el equipo de mis amores y me encantaría volver”.

En síntesis:

  • Unión La Calera derrotó a Universidad de Chile en la Copa Chile.
  • El mediocampista Martín Hiriart jugó cedido a préstamo desde Universidad Católica esta temporada.
  • Volver a Universidad Católica es el objetivo a largo plazo del futbolista.
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