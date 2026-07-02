El jugador cementero destacó el importante triunfo frente a los azules y aseguró que, a largo plazo, tiene una meta clara.

Unión La Calera dio el golpe en la Copa Chile al imponerse sobre Universidad de Chile en un triunfo que dejó al equipo con buenas sensaciones de cara a lo que viene. Uno de los jugadores que destacó en el compromiso fue Martín Hiriart, quien volvió a responder con una sólida actuación en el conjunto cementero.

El mediocampista llegó esta temporada a préstamo desde Universidad Católica y poco a poco se ha ganado un espacio en el equipo, consolidándose como una alternativa importante dentro del esquema calerano.

Tras el encuentro ante los azules, Hiriart conversó con los medios, entre ellos Redgol, y se refirió a su presente en Unión La Calera, además de revelar cuáles son sus principales objetivos para el futuro de su carrera profesional.

El gran sueño de Martín Hiriart

El jugador señaló tras el encuentro que siempre es distinto conseguir una victoria con U de Chile debido a la rivalidad con los Cruzados. “Siempre ha habido la pica de católica con la U, es clásico y siempre para nosotros es algo espacial”.

ver también Tabla: la U sigue sin vencer a La Calera y se ajusta la pelea por un lugar en octavos de Copa Chile

Sobre sus sueños profesionales, el jugador señaló que su objetivo por el momento es la Calera, pero hay un objetivo futuro que le gustaría cumplir. “A largo plazo, claramente volver a Católica es un sueño, es el equipo de mis amores y me encantaría volver”.

En síntesis: