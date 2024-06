DT de Paraguay le da una luz a la Roja con Miguel Almirón: "No lo encontramos en los mejores lugares"

Paraguay será el rival de la Roja que marcará la antesala a la participación de la Copa América 2024, una nueva chance de Miguel Almirón para enfrentarse a la selección chilena. La Albirroja llegará a Santiago tras haber igualado 0-0 frente a Perú en otro amistoso preparativo para el certamen.

En aquel duelo, el entrenador del seleccionado guaraní no quedó muy contento. Aunque reconoció haber visto un avance. “No vi lo que quiero ver. Falta asociar un poco más, tener el control del juego y terminar mejor las jugadas. Pero dimos un paso adelante, es el primer partido después de seis meses prácticamente sin competir”, analizó Daniel Garnero.

“Hay parte del plantel que no pudo estar por distintos motivos. Me voy más que satisfecho, aunque no fue un partido donde generamos muchas ocasiones, que siempre será nuestro objetivo”, agregó el argentino, quien en su época de futbolista vistió la camiseta de Universidad Católica.

Garnero dio más de sus sensaciones. “Enfrentamos a un rival difícil y directo para los objetivos que tenemos. Sinceramente, estoy analizando constantemente las alternativas para enfrentar un torneo muy difícil, como es la Copa América. Sobre todas las cosas, pensamos en las fechas de clasificación. Ahí es donde pretendemos llegar de la mejor manera”, afirmó. Es decir: las Eliminatorias 2026 son la gran meta paraguaya.

Por cierto, también se refirió a la actuación de Almirón. Aunque lo hizo a regañadientes, elogió al jugador del Newcastle United de Inglaterra. “Soy de hablar por lo general del equipo, no analizo individualmente y menos en prensa. Miguel tuvo un partido muy bueno, lamentablemente no tuvimos precisión para encontrarlo en mejores lugares”, reconoció el entrenador.

Miguel Almirón en acción ante el Manchester City. (Martin Rickett | Imago).

“No pudimos hacer que desarrolle todas sus virtudes. Vamos en camino a eso, encontrar un funcionamiento para que el desequilibrio individual nos dé sus frutos”, aseguró el ex adiestrador de Libertad y Olimpia, dos clubes muy importantes en la élite paraguaya.

Garnero revela los objetivos de Paraguay ante la Roja y ensalza a Miguel Almirón

El entrenador de Paraguay sabe que ante la Roja será un partido para poner a prueba todo lo trabajado y también para darle más herramientas de juego a Miguel Almirón, el mejor jugador del equipo. Garnero reveló todo eso después del empate sin goles conseguido ante Perú en Lima.

“Perú es un rival directo. Nosotros vamos a pelear por un lugar y el que haga mejor las cosas tendrá más posibilidades. Pensamos mucho en la Copa América, nos tocó una zona muy complicada, tenemos que llegar bien de entrada para tener chances de seguir. Esta etapa donde podemos compartir y convivir, hablar y mostrar a los futbolistas qué pretendemos, la vamos a aprovechar al máximo”, detalló el estratego.

Daniel Garnero en el empate que Paraguay consiguió ante Chile por las Eliminatorias 2026. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y detalló las metas para el duelo ante la selección chilena, que tendrá su tercer partido bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. “La intención es sostener lo que se hace bien, la fortaleza defensiva, el potencial aéreo”, afirmó el ex volante ofensivo de Independiente de Avellaneda.

“Hoy Paraguay tiene un plantel de futbolistas donde podemos intentar buscar sacar ventajas de otra manera para dominar al rival y obtener el resultado que buscamos. Tenemos convencimiento y trabajo, estamos con los futbolistas y aprovecharemos el tiempo al máximo”, sentenció Garnero.

¿Cuándo juega Chile el amistoso ante Paraguay?

Chile recibirá a Paraguay en un amistoso preparativo para la Copa América este martes 11 de junio en el Estadio Nacional a contar de las 20 horas, según el horario de Chile continental.

Así van Chile y Paraguay en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Al cabo de seis partidos disputados así se ubican Paraguay y Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!