La Copa América está a la vuelta de la esquina y uno de los rivales de la selección chilena es Argentina, elenco que llega al certamen como campeón del mundo y es el cabeza de serie del Grupo A.

El combinado Albiceleste jugó este domingo un amistoso en Chicago, donde jugó con otro de los equipos potentes de la Conmebol, Ecuador, y ganó por 1-0 con anotación solitaria de Ángel di María.

Tras el partido ante la Tri habló en conferencia de prensa el DT argentino, Lionel Scaloni, quien fue consultado sobre la posible ausencia en la Copa América de Gary Medel y Arturo Vidal, y su reacción sorprendió a todos.

La sorpresiva respuesta de Lionel Scaloni

El estratega campeón del mundo es muy cauto cuando habla de sus rivales y ante la interrogante sobre la posible baja de la lista de Ricardo Gareca de los dos referentes de la Roja, simplemente no lo podía creer.

“¿No viene Medel y Vidal?”, fue lo primero que dijo Scaloni ante la consulta de la prensa, sin dar crédito.

Lionel Scaloni habló de Medel y Vidal. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, agregó que “bueno, vamos a esperar mejor, no voy a hablar del tema. No me hagas decir cosas que después no son y quedo pegado yo”.

Argentina será el segundo rival de Chile en la Copa América, porque ambos elencos se medirán el martes 25 de junio desde las 21:00 horas.

¿Cuándo debuta Argentina de Lionel Messi en la Copa América de Estados Unidos 2024?

El primer partido de la selección argentina en la Copa América será el jueves 20 de junio, cuando a partir de las 20:00 horas se mida ante Canadá, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

