La Copa América vuelve a enamorar a los fanáticos del fútbol, porque luego de tres años de espera regresa el torneo de selecciones más antiguo del mundo, con Lionel Messi como una de las grandes figuras.

La Conmebol decidió que el certamen continental regrese a Estados Unidos, con el mismo formato del 2016, es decir, con los 10 combinados sudamericanos más los seis cuadros de la Concacaf.

Como siempre, uno de los equipos candidatos a llevarse la gloria es Argentina, que además llega al torneo como el mejor equipo del planeta, tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

¿Lionel Messi ganó alguna vez la Copa América?

Los títulos a nivel de selecciones para Lionel Messi han sido todo un tema y muy complicados, sobre todo a nivel adulto, porque el astro de Inter Miami tuvo varios fracasos.

El heredero de la 10 de Diego Armando Maradona sufrió más de lo esperado para dar su primera vuelta olímpica con la Albiceleste, la que se dio recién en 2021, cuando ganó la Copa América de Brasil.

La selección de Argentina celebrando el título de la Copa América 2021. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El zurdo lideró en la cancha al combinado que dirigía Lionel Scaloni, porque en territorio brasileño jugó un total de siete partidos, donde marcó cuatro goles y entregó cinco asistencias.

La final de la Copa América 2021 la selección de Argentina se la ganó a su par de Brasil por 1-0, con la recordada conquista de Ángel di María.

¿Cuántas finales de la Copa América perdió Lionel Messi?

Antes de romper todas las mufas posibles y ganar títulos con la selección adulta de Argentina, Lionel Messi tuvo muchos fracasos, porque perdió tres finales de la Copa América y la del Mundial de Brasil 2014 a manos de Alemania.

El primer revés que sumó el zurdo en el certamen que organiza la Conmebol se dio en 2007, cuando era muy joven y vio como Brasil se quedaba con la Copa que se disputó en Venezuela, porque el Scratch se impuso por un claro 3-0 en el duelo decisivo, que se jugó en Maracaibo.

Luego, llegó el 2015, donde Argentina venía por la revancha de lo ocurrido en el Mundial del año anterior y con Gerardo Martino como entrenador querían volver a ganar la Copa América, la que no era suya desde el lejano 1993.

Sin embargo, la palabra fracaso otra vez chocó de frente con Lionel Messi, porque la Pulga llevó a Argentina a la final, pero la perdió nuevamente, esta vez ante la selección chilena, que nunca había ganado un título en toda su historia, y lo consiguió en el estadio Nacional de Santiago, tras una emotiva tanda de penales.

La Conmebol organizó una Copa América distinta en 2016, bajo el título Copa América Centenario, para celebrar los 100 años del evento. Se jugó en Estados Unidos, con 16 participantes, al igual que el evento que se jugará este año en Norteamérica.

La Albiceleste otra vez era una de las favoritas y fue avanzando a paso firme hasta la final, donde nuevamente se vio frente a frente con la Roja, que lo hizo de nuevo, porque tras otro 0-0 en los 120 minutos se fueron a penales y Chile ganó, con el recordado lanzamiento de Francisco Silva.

El llanto de Lionel Messi y la alegría de Alexis Sánchez. Una imagen que se convirtió en meme.

Tanto fue el dolor de Lionel Messi por la nueva derrota en una final, que tomó la drástica decisión de renunciar a la selección de Argentina, aunque luego declinó a ello y volvió al equipo nacional.

“Es increíble, pero no se me da. Es una lástima, pero tiene que ser así, no se da. Lo buscamos y ya está. Lo primero que se me viene a la mente es que ya está, se terminó para mi la selección. Son cuatro finales y no es para mí, lamentablemente lo busqué, era lo que mas deseaba, pero no se me dio, ya está. (¿Es una decisión tomada?) Creo que sí”, dijo Lionel Messi tras la derrota contra Chile en la Copa América de 2016.

Lionel Messi y Argentina van por una nueva final, y serán parte del Grupo A, donde se verán las caras con chilenos, peruanos y canadienses.

¿Cuándo debuta Argentina de Lionel Messi en la Copa América de Estados Unidos 2024?

El primer partido de la selección argentina en la Copa América será el jueves 20 de junio, cuando a partir de las 20:00 horas se mida ante Canadá, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

