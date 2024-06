A pesar de que han pasado casi 10 años, en Argentina no olvidan las Copa América perdidas ante Chile. Al otro lado de la cordillera todavía duelen las derrotas antes la Roja en 2015 y 2016, tal como lo dejó en evidencia Lionel Messi.

El 10 de la Albiceleste y uno de los mayores ídolos del fútbol en los últimos años vivió en la cancha esos históricos triunfos de nuestro país. El dolor lo llevó incluso a renunciar a su selección para luego dar la vuelta larga que le permitió transformarse en campeón del mundo en Qatar 2022.

En las últimas horas se reveló una entrevista al astro trasandino en la que recordó lo ocurrido ante la Roja. Y a pesar de que en el vecino país intentan minimizar esas finales ante el Equipo de Todos, su principal estrella deja en claro que fueron parte vital del proceso.

Lionel Messi no olvida las finales perdidas con Chile en Copa América

Lionel Messi sacó la voz en la previa de la Copa América y habló de todo. En conversación con Infobae el 10 se refirió a su presente pero también al pasado, donde Chile tiene un lugar especial entre sus mayores penas como futbolista.

Lionel Messi revivió el dolor que significó perder las finales con Chile en Copa América. Foto: IMAGO.

El astro trasandino aseguró que ahora que es campeón del mundo en su país cambiaron el trato de manera radical después de haberlo destrozado. “Obviamente el haber ganado y haber conseguido todo el objetivo a nivel selección, se vive diferente, con otra tranquilidad. Todo lo que rodea se vive también de otra manera”.

Fue ahí cuando Lionel Messi comenzó a recordar los procesos anteriores y las finales perdidas ante Chile, aunque evitando nombrar a nuestro país. “Si bien he pasado épocas buenísimas con la selección, porque he tenido procesos desde el 2014, incluyendo el Mundial, donde teníamos un grupo espectacular y también la pasamos bien. 2015 y 2016 en la Copa América también”.

“Y pasa una cosa que sólo pasa en Argentina. Es un grupo golpeado por no haber ganado campeonatos y criticado por haber llegado a finales pero no haber sido campeones, creo que fue algo grandioso haber jugado final del Mundial, final de Copa América dos veces seguidas y por no haber ganado el trato que tuvo esa generación, ¿no? Pero más allá de eso tuvimos un grupo espectacular, en el cual la pasábamos bien, pero el hecho de haber ganado, obviamente, como te decía antes, te da un plus”, agregó.

Lionel Messi aseguró que evitó darle importancia a las críticas, pero era inevitable conocerlas. “La verdad es que yo siempre fui indiferente a todo eso. Si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho, sobre todo extra futbolístico, en el cual en muchas cosas o la mayoría por no decir todas, eran mentira, inventadas y que eran con intención de hacer daño… intentaba no darle bola”.

“Yo creo que los que más sufren son la familia, los que están cerca de uno, que miran y consumen todo y tienen la bronca, la impotencia, el querer reaccionar, decir algo. Pero bueno, también creo que era una época en la selección que vendía mucho todo eso. El criticar, el matar. Que parecía que querían que a la selección le vaya mal para poder tener un poco más de rating o hacerse un poco más conocidos”, complementó.

Lionel Messi volverá a cruzarse con Chile en la próxima edición de la Copa América. Ambas selecciones es enfrentarán en la segunda fecha de la fase de grupos del torneo, animando un duelo que gracias a esas finales ha tomado tintes de clásico en los últimos años.

¿Cuándo juega Chile?

Chile por ahora se enfoca en su último amistoso antes de ir a pelear la Copa América en Estados Unidos. La Roja enfrenta este martes 11 de junio a Paraguay en el Estadio Nacional desde las 20:00 horas.

¿Cuándo es el partido de Chile y Argentina en Copa América?

Chile y Argentina volverán a verse las caras en la Copa América 2024. El choque entre la Roja y la Albiceleste está programado para el próximo 25 de junio desde las 21:00 horas.

