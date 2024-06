Sergio Romero vivió dos de las noches más dolorosas de su carrera en la Selección Argentina en las definiciones de la Copa América 2015, y en la Copa América Centenario 2016, frente a Chile.

El portero sufrió con los lanzamientos desde los 12 pasos porque la Roja venció a los trasandinos en el torneo más importante a nivel de selecciones en el continente en dos ocasiones consecutivas.

Tema que vuelve a revivir luego de que Chile y Argentina se volverán a ver las caras en la Copa América USA 2024, pero esta vez sin Sergio Romero en el arco argentino. Herida que Chiquito tocó en conversación con el programa Glorias de Selección de Bolavip Argentina.

Una herida que sigue presente para Sergio Romero: las finales que perdió con Argentina

Si bien la selección chilena dejó una herida en Sergio Romero, todo comienza un año antes de la Copa América en nuestro país con la final que pierde Argentina ante Alemania en el Mundial de Brasil.

“Yo tengo una frase para la vida que digo siempre, si no fue es porque no era. No era para nosotros en ese momento. Hicimos todo”, dijo Chiquito a Glorias de Selección.

Sergio Romero fue el portero de la Selección Argentina para el Mundial de Brasil 2014, consiguiendo el subcampeonato cuando perdieron la final ante Alemania en Río de Janeiro. Foto: Imago.

Ante la afirmación de Germán Paoloski, conductor del espacio, sobre la final ante los alemanes en Brasil, Romero revive las definiciones frente a nuestro país en 2015 y 2016.

“Si tu repasas el partido, o mejor dicho, todos los partidos, no solo la final, porque hubo una diferencia muy grande en lo que fue la Copa América de Chile de 2015 con la Copa de Estados Unidos del 2016, cuando ya llevábamos más de un año trabajando con el Tata (Gerardo Martino). Esa copa la arrasamos“, respondió el portero de Boca Juniors.

“Nos dimos el gusto de que Messi esté sentado en el banco de suplentes, que entre y haga tres goles en un partido. Como diciendo.. descansar, necesitamos que descanse para lo que viene”, recordó.

Sergio Romero dijo presente con la Selección de Argentina para la final ante Chile en la Copa América 2015. Foto: Photosport.

Pese a eso, comentó que esos años no eran el momento ideal para que Argentina gritara campeón. “Lamentablemente no se dio, y cuando no se da es cuando vos te decís, bueno, no era para mí, no era para nosotros, no era para el grupo, no era el momento“, dijo.

Pero, Romero dice que su mayor dolor no fue perder con Chile

Pese a que el exarquero de la Selección Argentina sufrió en las definiciones a penales ante Chile en 2015 y 2016, hoy dice que su mayor dolor fue otro hecho que ocurrió al término del partido en East Rutherford: la renuncia de Lionel Messi.

“Ya está, lo intenté mucho, es increíble pero no se da. Se terminó para mí la selección”, dijo el jugador del Inter de Miami en 2016.

Revisa la entrevista de Sergio Romero para Bolavip Argentina en Glorias de Selección:

Ante eso, Romero reconoce que enterarse de dicha afirmación por la prensa presente en Estados Unidos fue su mayor dolor por sobre perder la final nuevamente con Chile.

“A mí me dolió mucho más, sabés qué, que termine la Copa América del 2016 y que la primera pregunta que me hagan en rueda, en zona mixta es, Messi dijo que se retira de la selección”, confesó a Germán Paoloski.

“Y eso fue… para, para… Yo no lo sé, yo no lo escuché, ¿qué pasó? Y me dice, lo acabo de decir. Digo, me estás matando con lo que me estás diciendo. Es una sorpresa”, puntualizó. “Entonces, eso me dolió más que haberlo perdido“, finalizó.

¿Cuándo juega Chile vs Argentina por la Copa América USA 2024?

Chile y Argentina se volverán a encontrar por el Grupo A de la Copa América USA 2024 el martes 25 de junio, a las 21:00 hrs, en el MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey.