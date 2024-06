La selección chilena afina los últimos detalles para su esperado regreso al Estadio Nacional. La Roja enfrenta este martes a Paraguay en lo que será su último amistoso antes de la Copa América 2024. Eso sí, lamentando dos bajas importantes.

Y es que durante la semana de trabajos en Juan Pinto Durán hubo tres jugadores que estuvieron entrenando de manera especial. Darío Osorio, Paulo Díaz y Guillermo Maripán eran quienes encendían las alarmas hasta la noche de este domingo, donde se confirmó la ausencia de dos de ellos ante los Guaraníes.

Ricardo Gareca perderá así a una dupla a la que ya le dio la titularidad en sus primeros amistosos en Europa y que asomaban como piezas claves en su esquema. Es así como la Roja tendrá que ir sin pilares para la era del Tigre a buscar el triunfo.

Darío Osorio y Paulo Díaz quedan abajo del amistoso de Chile con Paraguay

Chile no podrá contar con Darío Osorio y Paulo Díaz para el amistoso ante Paraguay este martes, según reveló el periodista Marco Escobar en DSports. Ambos jugadores no pudieron recuperarse de sus problemas físicos y, para no arriesgarlos, se quedarán fuera de la convocatoria para el choque en el Estadio Nacional.

Darío Osorio no será parte del amistoso de Chile ante Paraguay. Paulo Díaz se suma a las bajas. Foto: Photosport.

La Joya, una de las mayores figuras de nuestro país en el exterior, arrastraba molestias tras el cierre de la temporada con el Midtjylland. Un desgarro fibrilar en su pierna izquierda le impidió entrenar con normalidad y finalmente se quedará abajo del encuentro.

En el caso del zaguero de River Plate las cosas son más preocupantes. Ricardo Gareca le ha seguido la huella tras sus problemas en una rodilla y tendrá que definir si es que puede estar listo para el torneo o si se verá obligado a marginarse.

La situación sin duda preocupa al técnico de Chile, ya que ambos fueron titulares en sus primeros amistosos. Eso sí, la buena noticia la da Guillermo Maripán, quien iría a la banca al mostrar mejoras en sus dolencias.

Ahora quedará esperar para saber la versión oficial sobre el estado de ambos jugadores. Se espera que el delantero pueda estar listo para el torneo, pero los problemas del zaguero son los que más alertan al cuerpo médico en Juan Pinto Durán.

La selección chilena tendrá que ir a pelear por el triunfo ante Paraguay con dos figuras menos por culpa de las lesiones. La Roja quiere volver al Estadio Nacional en grande y tratará de que las bajas no se sientan mucho dentro del campo de juego.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio por Chile?

Desde su primera convocatoria a la adulta hasta ahora, Darío Osorio ha logrado disputar un total de ocho partidos con Chile. En ellos ha marcado un gol; consiguió un triunfo, un empate, seis derrotas; y llegó a los 285 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuáles son los números de Paulo Díaz por Chile?

Paulo Díaz está cerca de cumplir una década en la selección chilena, en la que ha jugado 46 partidos oficiales en total. Ha marcado en una ocasión; lleva 14 triunfos, 14 empates, 18 derrotas; y alcanza los 3.279 minutos en la cancha.

