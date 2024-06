El comienzo de la era de Ricardo Gareca en la selección chilena tuvo varias sorpresas que, por ahora, le están dando frutos. Una de ellas es el regreso de Igor Lichnovsky, quien estuvo durante varios años lejos del radar de la Roja.

El defensor brilló con el América en el fútbol mexicano y fue parte de la primera nómina del Tigre para la gira por Europa. Ahí aprovechó al máximo la lesión de Guillermo Maripán y fue titular tanto ante Albania como con Francia, algo que hasta hace un año no estaba en su cabeza.

Y es que según reconoció el zaguero, estuvo a nada de colgar los botines por su momento en México. El destino quería otra cosa para su carrera y ahora espera tener su lugar entre los elegidos para la Copa América.

El renacer en el fútbol de Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky conversó con LUN y analizó varios aspectos no sólo de su carrera, sino que también de su vida. El defensor reconoció que estuvo a nada de colgar los botines debido a que en su paso por Tigres tuvo una serie de problemas. “Tengo muy claro que todo puede cambiar de un momento a otro. De hecho, hace un año y medio estaba decidido a dejar el fútbol”.

Igor Lichnovsky logró relanzar su carrera gracias al América de México. Foto: IMAGO.

El zaguero remarcó que su paso por el elenco mexicano lo hizo replantearse todo. “No me sentía a gusto en Tigres. Tuve problemas con el entrenador -a quien ni siquiera quiero nombrar- y si tenía que quedarme porque tengo contrato vigente, pensé en largarlo todo. Por suerte América pidió el préstamo y ahí recuperé la motivación”.

En esa misma línea, Igor Lichnovsky está ilusionado con que el equipo con el que fue campeón hace algunas semanas haga el esfuerzo para retenerlo. “Es la idea. Eso se está conversando”.

Su renacer en el fútbol es algo que ha llamado la atención, especialmente por tener un rol protagónico pero silencioso. “Creo que ese liderazgo como lo llaman fue construyéndose sobre la base de mi historia de vida. Mi abuelo, que era checoslovaco, aunque hasta su muerte dijo que sólo era eslovaco, peleó en las dos guerras mundiales”.

“Aparte de la muerte de mi papá, sufrí otra pérdida importante: la de un sacerdote -Eduardo Méndez- quien fue como otro abuelo para mí. Vi a mi mamá trabajar para darnos una vida digna. Tuvimos carencias importantes y yo creo que todo eso, a la larga, fue cambiando mi personalidad”, añadió.

Tras ello, el defensor reveló una anécdota con la que grafica su vida. “Incluso en algún momento necesidades básicas. Me acuerdo de haber ido muchas veces al almacén de mi barrio a pedir fiado, que nos anotaran. El dueño lo hacía siempre y un día me di cuenta de que nunca nos terminaba cobrando. Por eso es que cuando gané mi primer sueldo en la U fui donde él y le di un poco de lo que le debíamos. Él no entendía nada… pero yo me sentí bien porque nos ayudó cuando lo necesitamos”, cerró.

Igor Lichnovsky ha sido una de las sorpresas de Ricardo Gareca y ahora hará lo posible para meterse en la nómina de Chile para Copa América. El zaguero no quiere desaprovechar la oportunidad que le está dando la vida y espera convencer al Tigre. No al que lo tenía incómodo, sino al que lo levantó para hacerlo figura de la Roja.

¿Debe Igor Lichnovsky ser el central titular de Chile en Copa América? ¿Debe Igor Lichnovsky ser el central titular de Chile en Copa América? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Igor Lichnovsky esta temporada?

En la última temporada en México, Igor Lichnovsky logró disputar un total de 41 partidos oficiales con el América. En ellos marcó dos goles, aportó con dos asistencias y llegó a los 3.431 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Igor Lichnovsky intentará ganarse un lugar en Chile previo a la Copa América. La Roja tendrá su último amistoso ante Paraguay este martes 11 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.