Lichnovsky cuenta por qué lo llaman Dennis Rodman en México: "Me pegué pedazos de fiesta, me hace bien"

Igor Lichnovsky está viviendo el mejor momento de su carrera. Tricampeón en México tras ganar un título con Tigres y tres con el América, fue considerado por Ricardo Gareca para la selección chilena y es fijo para Copa América.

Claro que también ha debido lidiar con la prensa en México, que lo ha cuestionado por algunos actos de su vida privada. Algo que el defensor de las Águilas explicó en entrevista con ESPN.

“Cuidarse es lo que te hace bien a ti. Me pasó algo gracioso en América, pues por mi forma de ser, con las redes sociales y todo lo que uso, me pusieron el Dennis Rodman del América”, señaló el formado en la U, por la comparación con el polémico ex basquetbolista de Chicago Bulls.

Luego explicó de manera sincera que se debe a su personalidad. “Eso es porque yo no soy conocido por tener límites. Me he pegado mis pedazos de fiesta o me fui a la Fórmula 1 tres días antes de (un partido importante)”, sostuvo.

Lichnovsky en la final del torneo de México

Lichnovsky no ve indisciplina en sus actos

Para Igor Lichnovsky, poder tener esos momentos de recreación es fundamental para después tener un buen rendimiento en la cancha. “Es porque siento que eso me hace bien”, explicó.

De todas formas entiende que no todo es farra y debe también ser constante con los entrenamientos. “A la hora de cuidarme me ves y soy el primero en llegar, voy al gimnasio, estiro una hora, soy el último en irme. Es lo que al futbolista le sirva”, relata.

Cerró este asunto manifestando que “yo siempre tuve esa cultura. Quizás en algún momento dije no entrenaré más en las tardes, pero porque voy a priorizar a la familia”.