Salió hace una década del club, pero el corazón de Igor Lichnovsky sigue siendo de Universidad de Chile. El defensa del América y de la selección chilena sueña con volver a vestirse de azul, y ahora habló sobre qué tiene que pasar para concretar el anhelo que lo traería de vuelta al país.

En diálogo con ESPN, Lichnovsky primero contó que su gran anhelo es terminar su carrera en la U. “Soy muy romántico, muy azul. Lo único que me preocupa es la ilusión al hincha. Quizás ni siquiera se me quiere tanto por lo que pudimos haber logrado, que fue muy bueno en ese tiempo”, reflexionó.

“Siempre he estado hablando con el club, es mi casa. Todavía está el utilero de cuando llegué a los 10 años. Voy y le doy charlas a los niños de las inferiores. No solo un rol dentro de la cancha, quizá, porque soy súper consciente en el tema de yo estar bien físicamente”, añadió.

La condición de Lichnovsky es su físico. “Me cuido, ojalá se me den todos los años posibles. Si en algún momento siento que las rodillas u otra cosa no me dan, yo diría que no (volvería). Si no me diese en el tema físico, diría que no, pero es mi anhelo. Sería perfecto”, afirmó.

La admiración de Igor Lichnovsky por Sampaoli

Igor Lichnovsky también se refirió a sus inicios en la U y tuvo palabras para Jorge Sampaoli. “Soy un agradecido de todas las personas que han estado en mi vida y él me hizo debutar. Fue de un día para otro”, rememoró el defensa central.

“No es que no estuviera considerado, pero recuerdo haberme mandado un gran partido de entrenamiento, la rompí, y al final se me acercó y me dijo: ‘¿Cómo se sentiría si debuta el fin de semana?’. No sé si se le ocurrió ahí o estaba planeado. Y era un clásico. Lo mío es solo agradecimiento y admiración”, cerró.

