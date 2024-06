Igor Lichnovsky fue una de las primeras grandes apuestas de Ricardo Gareca como director técnico de la Roja. De hecho, el espigado zaguero central no sólo regresó a las convocatorias de la selección chilena. Fue titular en los dos primeros partidos del Tigre en el cargo.

En ambas ocasiones, Lichnovsky conformó una dupla con Paulo Díaz, quien es un indiscutido en River Plate de Argentina. Y en el trabajo diario que apreció Gareca del exdefensor de Tigres quedó claro por qué apostó por él en el duelo ante Albania y también en el difícil cotejo contra Francia.

Ante eso, Lichnovsky mostró su postura. “El futbolista profesional de alto rendimiento está preparado a jugar cada fin de semana. Me pasó: terminó la liga mexicana, se supone que viene un bajón de estrés y no podía celebrar ni disfrutar porque había que jugar de nuevo”, comentó el marcador, quien salió de Universidad de Chile.

Igor Lichnovsky fue considerado de inmediato por Gareca en la Roja. (Javier Salvo/Photosport).

“Entrenamos para esto. Venir a jugar a la selección es por pasión, amor y cariño a tus raíces. Lo hablábamos hoy. Estamos preparados como deportistas para cualquier desafío que venga. Y si a eso le agregas el amor por la camiseta, el doble”, agregó el defensor, quien tiene ascendencia austriaca y también jugó en la élite de Arabia Saudita.

Aunque lo que más llamó la atención de Gareca fue otra cosa. “Siempre tiene entre las metas poder representar al país. Personalmente me encantan los desafíos. Cuando miro mi carrera, no sé por qué tengo un upgrade en un momento difícil, un reto”, apuntó el zaguero tricampeón en el fútbol azteca.

Lichnovsky se gana a Gareca por su ambición ganadora en la Roja

Además del buen rendimiento futbolístico que dejó Igor Lichnovsky en las Águilas del América, Ricardo Gareca también notó ciertos aspectos de su personalidad que podían sumarle mucho en la Roja. Sabida es la importancia del contacto personal que da el Tigre.

Sin ir más lejos, por eso mismo se pisó la cola con una declaración que había dado muy poco tiempo atrás. Y no permitió que Felipe Loyola disputara el partido ante Gremio que Huachipato jugó bajo una lluvia torrencial en el estadio CAP por la 6° fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

“Cuando se me da la confianza lo enfrento con mucha responsabilidad. A la edad que tengo, no es momento de demostrar ni el talento, las condiciones ni la experiencia. Por el contrario: poder expresar el futbolista que soy”, aseguró Lichnovsky.

Lichnovsky fue campeón con el América. (Imago).

Y quedó muy feliz por la impresión que se llevó del colectivo. Sobre todo tras una larga espera. “Después de tantos años sin venir, ver al grupo, los más jóvenes y los más grandes, que estaban de una manera unida, con ganas de trabajar y de seguir trascendiendo. Eso me desafía y me motiva”, sentenció Lichnovksy, con ganas de seguir como titular en la selección chilena. Aunque en esta pasada sí está entre los convocados Guillermo Maripán del AS Mónaco de Francia.

Así es el grupo de la Roja en la Copa América 2024

Chile comparte el Grupo A de la Copa América 2024 junto a Perú, Argentina y Canadá. El certamen se disputará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio.

