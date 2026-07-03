Mi idea es dejarlo tal como está hasta que termine el Mundial”, asegura el comunicador, quien tardó una semana en cubrir por completo su Mazda 3.

En medio de la fiebre por el Mundial y el tradicional álbum de figuritas, el ex integrante de Yingo, Ariel Osses, decidió llevar su fanatismo al siguiente nivel y cubrió por completo su Mazda 3 con entre 10.200 y 10.400 láminas.

El desafío, realizado con el apoyo de Panini, fue compartido en redes sociales y se transformó en una experiencia colectiva, ya que invitó a niños, familias y fanáticos a participar pegando figuritas durante una gira por distintas ciudades del país.

Locura mundialera

Según explicó, la idea surgió de forma espontánea y también representó el cumplimiento de un sueño de infancia, ya que nunca tuvo la oportunidad de completar un álbum mundialero.

“No quise llenarlo solamente yo. Quería que las personas también fueran parte de esta locura”, explica Osses, quien además contó con el apoyo de Panini, la empresa detrás del álbum oficial del Mundial, para llevar adelante el proyecto.

La idea detrás de la actividad, asegura Osses, surgió de manera espontánea. “Se me ocurrió una noche y dije: ‘Ya, tengo que hacerlo nomás’. No lo medité mucho más allá y lo hice”.

Así se ve el Mazda 3 de Ariel Osses

El vehículo seguirá recorriendo encuentros de intercambio y actividades familiares hasta el final del Mundial, antes de ser restaurado: “Mi idea es dejarlo tal como está hasta que termine el Mundial. Después tendré que ver cómo saco las láminas, cómo lo mando a pulir y qué hay que hacer para que vuelva a quedar impecable“, destacó Ariel.

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Además del impacto que generó la iniciativa, el proyecto adquirió un importante carácter solidario. Durante el recorrido, Osses visitó fundaciones, regaló álbumes y sobres, y aprovechó la visibilidad del auto para difundir campañas de niños que necesitan costosos tratamientos médicos, asegurando que ese terminó siendo el verdadero sentido de este desafío.