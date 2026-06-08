A través del presidente de la federación, Robert Harrison, la Albirroja integró a su staff médico a una médica especialista en lesiones deportivas para tratar al hábil futbolista de 22 años.

La selección de Paraguay explotó de preocupación cuando vio el estado de Julio Enciso en el amistoso previo al viaje rumbo al Mundial 2026. Fue un aplastante 4-0 de la Albirroja sobre Nicaragua, pero la nota oscura de aquel encuentro la puso el hábil jugador de 22 años.

A raíz de un fuerte golpe, Enciso quedó en el piso y temió lo peor. De hecho, rompió en llanto y dejó una imagen estremecedora. Evidentemente su miedo era perderse la Copa del Mundo. Pero finalmente se confirmó que no existe la rotura fibrilar que se sospechó.

Una noticia positiva que le permitirá a Gustavo Alfaro mantener al futbolista del Estrasburgo de Francia. Aunque en conjunto con el staff médico, se decidió activar un plan de emergencia para tener a Enciso en la mejor condición posible para afrontar el certamen futbolero más deseado del planeta.

Así quedó Julio Enciso en el amistoso ante Nicaragua. Fue en el minuto 25 del primer tiempo y salió reemplazado por Maurício. (Christian Alvarenga /Getty Images).

“Él tuvo un doble traumatismo. Primero de costado y después en la cintura. Le repercutió en el cuádriceps y eso lo asustó”, explicó Alfaro apenas ocurrió este inconveniente. Pero con las horas, la urgencia parece haber menguado. De todas maneras, prefirieron ir a la segura en Paraguay.

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Bruno Pont, famoso periodista y relator en aquel país, informó de qué trata esta planificación con Enciso. “La doctora Mirtha Maidana lo acompaña para tratar su lesión. Es imagenóloga y especialista en lesiones deportivas”, escribió en su cuenta de X.

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Es un hecho que no hay un desgarro en el músculo de Julio Enciso, pero tampoco es algo que Paraguay pueda tomarse a la ligera si pretenden contar con él para el Mundial 2026. Por eso se añadió a la médica antes mencionada. Una especialista que supervisará el estado del exjugador del Brighton & Hove Albion de Inglaterra.

Julio Enciso enfrenta a Alexis Sánchez en un amistoso entre Chile y Paraguay. (Marcelo Hernandez/Getty Images).

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“La profesional trabaja en el Comité Olímpico y está en coordinación con el cuerpo médico de la Selección y con Gustavo Alfaro”, añadió Bruno Pont a esta información. El 12 de junio será el estreno del cuadro paraguayo en el certamen: se medirá a Estados Unidos, uno de los anfitriones.

Por lo pronto, Enciso es parte de la delegación guaraní. El talentoso jugador, hijo de su homónimo padre que también jugó en la selección paraguaya, suma 32 partidos internacionales. Registra cuatro goles anotados, un balance que quiere engrosar en la Copa del Mundo.

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