Gualberto Jara, el paraguayo de mucha experiencia en el Cacique, se refirió a las desafortunadas declaraciones de la racista senadora guaraní contra el goleador y estrella de Francia. También repudió al hablador Chilavert.

Gualberto Jara conoce a Colo Colo al dedillo, pues el paraguayo ha tenido muchas facetas en aquel club en los años que lleva radicado en Chile y reprochó de manera tajante las declaraciones en contra de Kylian Mbappé que virtió la senadora Celeste Amarilla. “Estuvo muy fuera de lugar”, dijo de la racista representante del parlamento.

Aunque también fue crítico con el goleador y capitán de la selección de Francia. . “La actitud de Mbappé fue muy mala y reclamada a nivel mundial. Pero una autoridad de un país no puede hacer ese tipo de declaraciones. Ahora tendrá que enfrentar lo que venga”, aseguró Jara.

“Mbappé tiene intención de hacer una denuncia internacional y eso puede traer consecuencias para ella y el país”, agregó el ex DT interino, entrenador de las inferiores y ayudante de Gustavo Benítez en el cuadro albo. Aunque en rigor lo que ocurrió fue que la Federación Francesa de Fútbol presentó una denuncia por dichos que calificó como “inaceptables, abyectos y delictivos”.

Kylian Mbappe celebró así el gol de Francia ante la mirada de Junior Alonso. (Al Bello/Getty Images).

Jara también tuvo palabras de reproche contra un esperado apoyo que recibió la senadora Amarilla: el de José Luis Chilavert, quien fue un glorioso arquero de la Albirroja, pero tras su retiro se transformó en un incontinente verbal orgulloso por sus desubicaciones racistas y homofóbicas.

Gualberto Jara también analizó la conducta post retiro de Chilavert. (Rodrigo Valle/Getty Images).

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El ex DT de Colo Colo repudia a Chilavert por sus dichos contra Mbappé

Gualberto Jara sabe que los dichos de Celeste Amarilla contra Mbappé son inaceptables, pero también está consciente de la conducta reprochable que ha tenido José Luis Chilavert desde que colgó los guantes. O incluso desde antes, como cuando escupió la cara del brasileño Roberto Carlos luego de un partido el 15 de agosto de 2001.

José Luis Chilavert durante el Mundial 2002 organizado conjuntamente por Corea del Sur y Japón. (Shaun Botterill/Getty Images).

“Chilavert siempre aparece en estos momentos con declaraciones que no se ajustan a él y toda su trayectoria futbolística y lo que significó en la selección paraguaya. Lejos de cuestionar o compararse con todos, debería mostrar la senda para los más jóvenes y apoyar”, repudió Jara.

Gualberto Jara criticó a Chilavert. (Felipe Zanca/Photosport).

Y añadió algo más a ese análisis. “La gente lo conoce y está acostumbrada a que haga esta declaración para tratar de recuperar el protagonismo que estaba perdiendo”, sentenció Gualberto Jara. Es decir, el Chila elige ser un desadaptado para que no se olviden de él. Buen negocio, acá estás en plena lectura de una nota que lo alude.

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