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Mundial 2026

¿Haaland va por Chilevisión? El canal que transmite a Noruega vs Senegal por el Mundial 2026

El cuadro europeo va por una victoria en el MetLife Stadium de Nueva York que le permita clasificar a los 16avos de final.

Por Patricio Echagüe

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Haaland vuelve a la acción tras anotar un doblete en su debut mundialista.
© Getty Images.Haaland vuelve a la acción tras anotar un doblete en su debut mundialista.

El Mundial 2026 sigue con su desarrollo con el partidazo entre Noruega y Senegal por la fecha 2 del Grupo I. Erling Haaland y compañía van por un triunfo que les permita sellar su clasificación los 16avos de final, toda una hazaña en su regreso a una cita planetaria después de 28 años.

Al frente estará un combinado africano que necesita sumar puntos tras su derrota en el debut ante Francia, ya que una nueva caída lo dejará muy comprometido en sus aspiraciones de avanzar de ronda.

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¿Dónde ver a Noruega vs Senegal por el Mundial 2026?

Por suerte para todos los hinchas chilenos este partidazo entre Noruega y Senegal será transmitido por TV abierta y de manera completamente gratuita en las pantallas de Chilevisión.

Revisa las señales según el cableoperador:

CHV en cable

  • VTR: 21(Santiago)/711
  • DirecTV: 151/1151
  • Movistar: 121/811
  • Claro: 55/555
  • Zapping: 21
  • TuVes HD: 57
  • Entel: 66
  • Mundo: 15/515
  • GTD/Telsur: 21/27

Además, este duelo podrá ser visto vía Streaming por DGO, Paramount+, DAZN y Prime Video.

¿A qué hora juegan Noruega vs Senegal?

El duelo se jugará a partir de las 20:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York. Este duelo será válido por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026.

El MetLife Stadium de Nueva York, recinto de más de 82 mil espectadores que recibirá este Noruega vs Senegal. | Foto: Getty Images.

El MetLife Stadium de Nueva York, recinto de más de 82 mil espectadores que recibirá este Noruega vs Senegal. | Foto: Getty Images.

Haaland va por más goles en mundiales

La estrella de Noruega quiere seguir agrandando su historia en la Copa del Mundo tras jugar su primer partido con un doblete ante Irak. Hoy, ante Senegal, buscará aumentar su cuota goleadora en la cita planetaria.

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El atacante del Manchester City lleva dos tantos en este torneo y está a uno de los líderes Lionel Messi (Argentina), Jonathan David (Canadá) y Deniz Undav (Alemania).

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