No pasó desapercibido. El portero de Irán tuvo una salvada milagrosa ante Bélgica, que ya da la vuelta al mundo.

Es cierto que en 72 partidos muchas cosas pueden pasar. Pero, no se podía dar por hecho que el Mundial 2026 tuviese tantos momentos épicos. Uno de ellos se volvió a vivir en el duelo entre Bélgica e Irán, por el Grupo G.

Porque, si bien los persas estuvieron la mayor parte del encuentro en su propio lado de la cancha, el portero Alireza Beiranvand hizo olvidar este desbalance con una actuación legendaria.

No tan sólo tapó todo lo que vino desde el ataque de los Diablos Rojos, sino porque una de las atajadas la realizó, literalmente, desde el suelo. Este tapadón ha dado la vuelta al mundo y ya muchos lo consideran el mejor del Mundial.

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La historia de Alireza Beiranvand

Estaba muy lejos de las grandes ciudades, donde el fútbol es uno de los entretenimientos más visibles. Alireza Beiranvand nació en el seno de una familia que se dedicaba al pastoreo, en Lorestán. Desde niño se dedicó a cuidar los rebaños y llevar una vida rural.

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De hecho, una de sus mayores virtudes viene de su tiempo de pastoreo. Según él mismo narró, de pequeño jugaba a tirar piedras lo más lejos posible con sus amigos. Este fue su entretenimiento mucho antes de que el fútbol se atravesara en su camino.

Claro que su juego infantil repercutió en su vida. Actualmente, Alireza Beiranvand ostenta el Récord Guinness del saque con las manos más largo de la historia del fútbol. Fue un saque de más de 61 metros en un duelo ante Corea del Sur en 2016.

El saque con las manos más largo del mundo: obra de Alireza Beiranvand | Getty Images

Súper atajada en el Mundial 2026: no es su primer “salto a la fama”

No es la primera vez que los amantes del fútbol escuchan el nombre de Alireza Beiranvand. Resulta que el portero ya había ganado atención mediática en Rusia 2018, cuando retó a Cristiano Ronaldo.

En el duelo grupal de la primera fase del torneo, se enfrentaron iraníes y portugueses y Beiranvand no halló nada mejor que declarar en redes sociales que CR7 no le anotaría. Y, claro, cumplió. Pero, fue más allá de eso.

El portero no solamente no dejó que el Bicho anotara, sino que, además, le tapó un penal. Su imagen celebrando con el balón en las manos dio la vuelta al mundo. Finalmente, Irán y Portugal empataron aquel encuentro.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026?