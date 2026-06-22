El Bicho intentará marcar en una sexta cita planetaria, algo que Lionel Messi no ha conseguido.

Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a Uzbekistán en la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026. Los lusos necesitan obtener una victoria para silenciar las críticas.

La selección del Bicho llegó a Norteamérica con el cartel de candidata, pero tuvieron un debut decepcionante. En su primer encuentro no pudieron superar a RD Congo y solo igualaron 1-1 ante los africanos, lo cual les valió muchos cuestionamientos.

¿Dónde ver a Portugal vs Uzbekistán?

Este encuentro podrá ser visto en TV abierta por Chilevisión, así como también en DSports. En streaming estará disponible en DGO, Prime Video, Paramount+, Disney+, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es el partido?

Portugal y Uzbekistán se enfrentarán este martes 23 de junio a las 13:00 horas de Chile, en el Estadio NRG de Houston, Texas, Estados Unidos.

Cristiano Ronaldo por otro récord

Gran parte de los cuestionamientos tras el empate contra RD Congo se los llevó Cristiano Ronaldo. Al delantero no se le vio cómodo y no tuvo muchas opciones para poder romper el 1-1 de Portugal ante los africanos. Pese a las críticas, el atacante de Al Nassr no afloja.

El Bicho tiene la oportunidad de escribir otro capítulo dorado para su muy exitosa carrera. Si es que Ronaldo anota contra Uzbekistán, será el primer jugador en anotar en seis Copa del Mundo. Sí, ya lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ni Lionel Messi puede alcanzar este registro, ya que el argentino no convirtió en 2010.

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Uzbekistán intentará amargar la fiesta de Cristiano Ronaldo. Los dirigidos por Fabio Cannavaro mostraron que no son un rival fácil, pese a caer por 3-1 en el debut ante Colombia, complicaron más de la cuenta a los Cafetaleros. Ahora intentarán hacer lo mismo, pero con mejor resultado, ante Portugal.