Haaland busca sellar la clasificación de Noruega ante Senegal, que está obligado a sumar tras su derrota.

La segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 continúa este lunes con el duelo entre Noruega y Senegal, un partido que puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

Los europeos llegan encendidos tras imponerse por 4-1 a Irak en su estreno, con un doblete de Erling Haaland, por lo tanto, con una victoria aseguran su paso a los dieciseisavos de final. Mientras que el conjunto africano, llega con la necesidad de sumar luego de caer por 3-1 ante Francia.

Haaland marcó un doblete en su debut mundialero contra Irak – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal?

Noruega se enfrenta a Senegal este lunes 22 de junio, desde las 20:00 hrs de Chile , en el MetLife Stadium de Nueva York, por el grupo I en la segunda fecha de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

ver también Mundial 2026: revisa el calendario completo de partidos en la segunda fecha de la fase de grupos

Grupo I del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Noruega

Francia

Senegal

Irak

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En resumen…