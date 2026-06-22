La segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 continúa este lunes con el duelo entre Noruega y Senegal, un partido que puede ser decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.
Los europeos llegan encendidos tras imponerse por 4-1 a Irak en su estreno, con un doblete de Erling Haaland, por lo tanto, con una victoria aseguran su paso a los dieciseisavos de final. Mientras que el conjunto africano, llega con la necesidad de sumar luego de caer por 3-1 ante Francia.
Haaland marcó un doblete en su debut mundialero contra Irak – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal?
Noruega se enfrenta a Senegal este lunes 22 de junio, desde las 20:00 hrs de Chile, en el MetLife Stadium de Nueva York, por el grupo I en la segunda fecha de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Amazon Prime Video, Paramount+o a través de las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo I del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Noruega
- Francia
- Senegal
- Irak
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¿Quién ganará el partido por el Grupo I del Mundial 2026?
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En resumen…
- Noruega vs. Senegal jugarán por el Grupo I este lunes 22 de junio.
- El partido comenzará a las 20:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva York.
- CHV, DSports y Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.