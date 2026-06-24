Las IA pelean por ser la mejor Inteligencia Artificial al momento de dar resultados del Mundial.

Con la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 ya jugada, tenemos ganador de la “pollita” de las IA. En este caso, contamos únicamente los resultados exactos y echamos a competir a Gemini, ChatGPT, Meta IA y Copilot.

En otra publicación mostramos los resultados que cada Inteligencia Artificial le dio a los partidos de la segunda fecha. En esta, tendremos los resultados de cada una de las IA para la segunda rueda.

IA ganadora de la segunda fecha del Mundial 2026

Eso sí, antes lo prometido. Copilot, Inteligencia Artificial de Microsoft, fue la IA que más resultados exactos apuntó en la segunda fecha del Mundial 2026. Le dio exacto a: Marruecos vs Escocia; Chequia vs Sudáfrica; y Brasil vs Haití.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial que menos aciertos tuvo fue Meta IA, que sólo le dio al exacto de Brasil vs Haití. Chat GPT y Gemini tuvieron dos aciertos exactos cada una.

Marruecos celebra y Copilot le apunta al exacto | Getty Images

Los resultados de las IA de la tercera fecha del Mundial 2026