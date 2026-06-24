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Mundial 2026

Pollita mundialera: Gemini, Chat GPT, Meta IA y Copilot dan los resultados de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Las IA pelean por ser la mejor Inteligencia Artificial al momento de dar resultados del Mundial.

Por Jose Arias

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Las IA predicen los resultados de la tercera fecha Copa del Mundo.
© Getty ImagesLas IA predicen los resultados de la tercera fecha Copa del Mundo.

Con la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 ya jugada, tenemos ganador de la “pollita” de las IA. En este caso, contamos únicamente los resultados exactos y echamos a competir a Gemini, ChatGPT, Meta IA y Copilot.

En otra publicación mostramos los resultados que cada Inteligencia Artificial le dio a los partidos de la segunda fecha. En esta, tendremos los resultados de cada una de las IA para la segunda rueda.

IA ganadora de la segunda fecha del Mundial 2026

Eso sí, antes lo prometido. Copilot, Inteligencia Artificial de Microsoft, fue la IA que más resultados exactos apuntó en la segunda fecha del Mundial 2026. Le dio exacto a: Marruecos vs Escocia; Chequia vs Sudáfrica; y Brasil vs Haití.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial que menos aciertos tuvo fue Meta IA, que sólo le dio al exacto de Brasil vs Haití. Chat GPT y Gemini tuvieron dos aciertos exactos cada una.

Marruecos celebra y Copilot le apunta al exacto | Getty Images

Marruecos celebra y Copilot le apunta al exacto | Getty Images

Los resultados de las IA de la tercera fecha del Mundial 2026

PartidosGeminiChatGPTMeta IACopilot
Bosnia Herzegovina
vs Qatar		1-12-02-02-0
Suiza vs Canadá1-21-11-11-1
Brasil vs Escocia2-02-03-02-0
Marruecos vs Haití3-02-02-03-0
México vs Chequia2-12-11-12-1
Corea del Sur
vs Sudáfrica		2-12-12-11-1
Curazao vs
Costa de Marfil		0-21-20-20-2
Ecuador vs Alemania1-30-20-20-2
Japón vs Suecia1-12-11-11-1
Túnez vs Países Bajos0-30-30-40-4
Paraguay vs Australia1-11-11-01-1
Turquía vs EE.UU.1-21-21-21-3
Noruega vs Francia2-21-10-21-2
Senegal vs Irak2-02-03-02-0
Cabo Verde vs
Arabia Saudita		1-21-11-11-1
Uruguay vs España1-11-11-20-2
Nueva Zelanda vs
Bélgica		0-20-21-20-2
Egipto vs Irán1-01-11-11-1
Croacia vs Ghana2-12-13-12-0
Inglaterra vs Panamá3-03-02-04-0
Colombia vs Portugal1-11-11-22-2
RD Congo vs
Uzbekistán		1-12-11-12-0
Argelia vs Austria1-11-11-12-1
Argentina vs Jordania3-03-03-03-0
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