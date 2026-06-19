El español Julen Lopetegui se enojó con Jesse Marsch por ordenar a su equipo "no bajar la intensidad" durante el duelo que arbitró Cristián Garay.

Como si no hubiese pasado bastante en la acontecida goleada de Canadá por 6-0 a Qatar, una de las mayores diferencias del Mundial 2026, al final del encuentro en Vancouver se calentaron los ánimos por culpa de sus entrenadores.

Tras el pitazo de cierre del chileno Cristián Garay, se reunieron en mitad de cancha el español Julen Lopetegui, DT de los asiáticos, con su par estadounidense Jesse Marsch, donde sostuvieron una fuerte discusión que casi se va a las manos.

Según lo que trascendió en Canadá, el técnico de Qatar se molestó por la actitud que mostraron los jugadores y el estratega locales durante el segundo tiempo, donde a su juicio debían poner “freno de mano” ante la desventaja que tenían en cancha, con dos expulsados.

Insólito arrebato del DT de Qatar con Canadá por goleada en Mundial 2026

Para nadie fue un misterio que tras la fractura de Ismael Koné que provocó la expulsión de Assim Madibo que dejó a los qataríes con nueve jugadores, los de la Hoja de Maple fueron con todo en busca de establecer una goleada que quedara en la historia de las Copas del Mundo.

Una actitud de Canadá que enojó a Lopetegui, quien recriminó a Marsch por ese motivo, lo que generó un tumulto entre futbolistas y cuerpos técnicos de ambos equipos, que sólo se calmó cuando el equipo arbitral que encabezó Garay intervino.

En conferencia de prensa se le consultó al técnico de Qatar por esta discusión, y prefirió no ahondar en el tema, al afirmar que “eso queda entre él y yo“. Todo por exigir que el rival bajara las revoluciones y dejara de hacer goles para evitar una humillación mayor.

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En síntesis

Julen Lopetegui y Jesse Marsch discutieron fuertemente tras la histórica goleada de Canadá.

y discutieron fuertemente tras la histórica goleada de Canadá. El DT de Qatar se molestó porque su rival no bajó la intensidad pese a jugar con nueve hombres .

. El incidente provocó un tumulto en la cancha que fue disipado por el árbitro Cristián Garay.