El atacante pudo meterse en un selecto grupo en el scratch tras jugar unos minutos ante Escocia por la fecha 3 del Grupo C.

Brasil sigue yendo de menos a más en este Mundial 2026. La verdeamarela venció por 3-0 a Escocia y se clasificó líder del Grupo C a los 16avos de final, superando en la tabla de posiciones por diferencia de goles a Marruecos.

Además, el triunfo en Miami sobre los escoceses marcó por fin el debut de Neymar en esta cita planetaria. Tras una larga espera y superar una serie de lesiones, el atacante del Santos pudo jugar su primer partido en este torneo de la mano de Carlo Ancelotti.

Y ojo, que lo de Ney y los pocos minutos que jugó ante los europeos marcó un notable récord que lo pone a la altura de grandes jugadores en la historia de todo Brasil. A pesar de sus 34 años, el ex Barcelona pudo meterse a esta lista.

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La vuelta de Neymar a Brasil marcó un récord en este Mundial 2026

Con este debut en este Mundial 2026, el 10 de Brasil logró decir presente en su cuarta Copa del Mundo, igualando lo que en el pasado hicieron jugadores de la talla de Cafú, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leao, Nilton Santos, Pelé, Ronaldo y Thiago Silva.

Cabe destacar que Neymar jugó en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora el de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien en esta cita planetaria apenas ha sumado unos pocos minutos, son más que suficientes como para igualar lo hecho por los antes mencionados.

Neymar jugó su cuarto mundial al ingresar unos minutos ante Escocia. | Foto: Getty Images.

El último partido del astro brasileño con su selección había sido el 17 de octubre de 2023, cuando ante Uruguay en el Estadio Centenario sufrió una grave lesión en la rodilla que lo dejó largos meses fuera de las canchas.

El próximo partido de Brasil en el Mundial 2026

Al equipo de Carlo Ancelotti ahora le queda esperar para conocer a su rival en la ronda de los 16avos de final. Será el segundo del Grupo F, por lo que saldrá entre Países Bajos, Suecia o Japón el próximo 29 de junio en Houston.

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En síntesis