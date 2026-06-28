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Mundial 2026

Mundial 2026: Las selecciones eliminadas y los mejores terceros que avanzaron a dieciseisavos

Tras finalizar la fase de grupos, estas son todos los países que quedaron fuera de la cita mundialista.

Por Andrea Petersen

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Estas son todas las selecciones eliminadas del Mundial.
Estas son todas las selecciones eliminadas del Mundial.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Este domingo comienzan los dieciseisavos de final, la primera ronda de eliminación directa del torneo, donde ya no hay margen de error: el ganador avanza y el perdedor se despide de la competencia.

La Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México estrenó un nuevo formato con 48 selecciones, ampliando los cupos desde los tradicionales 32 equipos. Esto permitió que, además de los dos primeros de cada grupo, también clasificaran a la siguiente ronda los ocho mejores terceros.

El nuevo formato dejó varias sorpresas. Selecciones como Cabo Verde y Curazao están disputando por primera vez, y en el caso de los africanos, lograron avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, también hubo eliminaciones inesperadas de países que llegaban como favoritos y no consiguieron superar la fase de grupos.

Las selecciones eliminadas del Mundial 2026

Hasta este domingo 28 de junio, las elecciones que no clasificaron a la siguiente ronda son 16 naciones, siendo una de las sorpresas las caídas de Uruguay y Turquía.

  • Túnez
  • Turquía
  • Haití
  • Panamá
  • Jordania
  • Catar
  • República Checa
  • Curazao
  • Irak
  • Uruguay
  • Arabia Saudita
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Escocia
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Para estos dieciseisavos, los 8 mejores terceros lugares pasaban de ronda donde RD Congo dio la sorpresa al clasificar primero.

  • RD Congo
  • Suecia
  • Ghana
  • Ecuador
  • Bosnia y Herzegovina
  • Argelia
  • Paraguay
  • Senegal

En síntesis:

  • El Mundial 2026 inicia este domingo la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final.
  • El nuevo formato incluye 48 selecciones participantes en Estados Unidos, Canadá y México.
  • Un total de 16 selecciones quedaron eliminadas, incluyendo a Uruguay y Turquía.
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