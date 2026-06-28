El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Este domingo comienzan los dieciseisavos de final, la primera ronda de eliminación directa del torneo, donde ya no hay margen de error: el ganador avanza y el perdedor se despide de la competencia.
La Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México estrenó un nuevo formato con 48 selecciones, ampliando los cupos desde los tradicionales 32 equipos. Esto permitió que, además de los dos primeros de cada grupo, también clasificaran a la siguiente ronda los ocho mejores terceros.
El nuevo formato dejó varias sorpresas. Selecciones como Cabo Verde y Curazao están disputando por primera vez, y en el caso de los africanos, lograron avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, también hubo eliminaciones inesperadas de países que llegaban como favoritos y no consiguieron superar la fase de grupos.
Las selecciones eliminadas del Mundial 2026
Hasta este domingo 28 de junio, las elecciones que no clasificaron a la siguiente ronda son 16 naciones, siendo una de las sorpresas las caídas de Uruguay y Turquía.
- Túnez
- Turquía
- Haití
- Panamá
- Jordania
- Catar
- República Checa
- Curazao
- Irak
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Nueva Zelanda
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Irán
- Escocia
ver también
Tras el fracaso de Uruguay en el Mundial piden a figura de Colo Colo para la Celeste: “Es más que Jiménez”
Para estos dieciseisavos, los 8 mejores terceros lugares pasaban de ronda donde RD Congo dio la sorpresa al clasificar primero.
- RD Congo
- Suecia
- Ghana
- Ecuador
- Bosnia y Herzegovina
- Argelia
- Paraguay
- Senegal
En síntesis:
- El Mundial 2026 inicia este domingo la ronda eliminatoria de dieciseisavos de final.
- El nuevo formato incluye 48 selecciones participantes en Estados Unidos, Canadá y México.
- Un total de 16 selecciones quedaron eliminadas, incluyendo a Uruguay y Turquía.