El adiós de la Celeste en la fase de grupos abrió el debate sobre una renovación del plantel, donde incluso apareció el nombre del figura del Cacique.

Uruguay atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La selección dirigida por Marcelo Bielsa quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer por 1-0 ante España en la última fecha de la fase de grupos, consumando un nuevo fracaso internacional.

La Celeste solo sumó dos puntos en el Grupo H, que compartió con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, y volvió a despedirse en la primera ronda, repitiendo la eliminación sufrida en la edición anterior.

El resultado golpeó fuerte, especialmente considerando que en este formato también clasificaban los mejores terceros, lo que aumentaba las opciones de avanzar.

Hincha pide a jugar de Colo Colo para Uruguay

La temprana eliminación generó un profundo malestar entre los hinchas uruguayos, quienes cuestionaron el rendimiento del equipo y comenzaron a exigir cambios de cara al futuro.

En medio de las críticas, incluso surgieron voces que pidieron la convocatoria de un jugador de Colo Colo para las próximas nóminas de la selección.

En sus redes, el creador de contenido Urualbo analizó el último partido de Colo Colo y pidió la inclusión de Joaquín Sosa a la selección.

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“Sosa, hoy en día, es más que José Marías Jiménez. Es más que el Gallego Araujo que me tiene podrido, que se hace el lesionado para no jugar por la celeste. Sosa debería jugar el Mundial”, señaló.

Jugador de los albos pasa por un gran momento en la liga chilena/Photosport

La eliminación de Uruguay

El histórico arquero uruguayo Fernando Muslera quedó en el centro de las críticas tras cometer un grosero error en la derrota frente a España. A los 41 minutos, un remate bajo de Álex Baena se le escapó de las manos y terminó dentro del arco, convirtiéndose en el único gol del encuentro.

La equivocación fue determinante en la eliminación de la Celeste y, para el segundo tiempo, Marcelo Bielsa decidió reemplazar al experimentado guardameta por Sergio Rochet.

Tras el partido, en conferencia de prensa, Marcelo Bielsa señaló: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados”.