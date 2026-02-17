Universidad Católica sufrió en la tercera fecha de la Liga de Primera. Fue derrota por 3-2 ante Cobresal y La Franja de Daniel Garnero vuelve a mostrar las dudas del debut ante Deportes La Serena, con empate 2-2.

Sin embargo, el defensa argentino y refuerzo de la UC para la presente temporada, Juan Ignacio Díaz, asegura que en la precordillera ya dieron vuelta la página y se enfocan con nuevas energías y aprendizaje para el duelo como local contra Coquimbo Unido.

“Esta última derrota si bien nos dolió, al otro día ya estábamos levantando la cabeza para encarar la semana. Sabíamos que ahora tenemos un rival duro como Coquimbo Unido, y tenemos muchas ganas de ganar en casa porque necesitamos confianza“, dijo Díaz.

La UC busca ser sólida contra Coquimbo

Agregó que “uno no quiere ser irregular, quiere siempre mantener una línea. Estamos en busca de eso, de ser un equipo duro tanto de local como de visitante. Creo que estamos a nada de ser un equipo muy sólido y el partido ante Coquimbo Unido es una oportunidad muy linda“.

La UC no pudo ante Cobresal, pero Juan Ignacio Díaz asegura que se hicieron más fuertes.

Díaz sentencia que “el equipo tiene agallas para salir adelante. Entrenamos muy duro y estamos todos muy unidos para conseguir tres puntos que son fundamentales para nosotros este fin de semana“.

Con un triunfo, un empate y una derrota, la Católica marcha 11° en la Liga de Primera gracias a cuatro puntos, en deuda en lo que va de la Liga de Primera.

La Católica recibirá a Coquimbo Unido este sábado 21 de febrero, desde las 20:30 horas en el estadio Claro Arena, por la cuarta fecha del campeonato nacional.