El ambiente ya se empieza a vivir en Macul. En la antesala del Superclásico 199, un lienzo desplegado en el Estadio Monumental dejó un mensaje directo y sin matices. “El fenómeno social y deportivo más grande de la historia de Chile”. Una frase potente que apunta directamente a reafirmar la identidad de Colo Colo antes de medirse con su archirrival.

El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, calentando aún más el duelo frente a Universidad de Chile. En un derbi que ya tiene historia de sobra, el lienzo funciona como declaración de principios en la previa de otro capítulo cargado de tensión.

No es un enfrentamiento cualquiera. Será el Superclásico 199 entre albos y azules, una rivalidad que comenzó el 9 de junio de 1935 con victoria para el Cacique. Desde entonces, la estadística ha ido escribiendo su propia narrativa.

En 198 encuentros disputados, Colo Colo lidera el historial con 90 triunfos contra 50 de la U. En goles también manda el Cacique, con 332 conquistas frente a 243 de los azules. Números que alimentan la provocación instalada en el Monumental.

Un Superclásico con historia y goleadores entre Colo Colo y la U

Entre los máximos artilleros del Superclásico aparecen dos nombres que marcaron época: Esteban Paredes y Carlos Campos, ambos con 16 goles en este duelo. Referentes eternos que explican por qué cada edición se juega con algo más que tres puntos en disputa.

En lo futbolístico, el probable once de Colo Colo tiene a Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez; Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa. Una formación que mezcla experiencia y potencia ofensiva.

Por su parte, Universidad de Chile forma con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Fabián Hormazábal; Israel Poblete, Charles Aránguiz y Marcelo Morales; Javier Altamirano, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.