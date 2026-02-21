Alejandro Tabilo vive días felices en el ATP de Río de Janeiro. El tenista chileno alcanzó la semifinal y se ilusiona con el título. Además, tendrá un gran salto en el ranking.

Jano quiere que volver a demostrar el tenis que lo tuvo alguna vez entre los 20 mejores del planeta. Al menos de momento va muy bien encaminado, ya que a la vista del Cristo Redentor, ha tenido una semana mágica en la arcilla de Brasil y mira de reojo el trofeo de campeón.

El nuevo ranking de Tabilo

En la última jornada del ATP de Río, Alejandro Tabilo (68°) venció a Thiago Tirante (92°) en un muy complejo partido. 7-6(2), 6-7(8) y 6-1 fue el triunfo para el chileno ante el argentino, gracias a lo cual entró en la semifinal del ATP de Río.

Ahora en la ronda de los cuatro mejores, el nacido en Canadá tendrá otro duro desafío. Tabilo tendrá que medirse a Ignacio Buse (91°), peruano que ha sido una de las grandes sorpresas de la competición. De hecho, viene de vencer en cuartos de final al italiano Matteo Berrettini (57°).

Más allá del partido en sí entre Tabilo y Buse, Jano tiene otras situaciones que celebrar. Es que el estar entre los más destacados del ATP de Río le valdrá un importante ascenso en el ranking, justo en la previa a jugar el ATP de Santiago.

De acuerdo al ranking live, por el momento Alejandro Tabilo está subiendo del 68° puesto al 52° lugar. Son 16 escalones los que sube el zurdo para seguir demostrando que a los 28 años, todavía tiene mucho tenis por dar el ganador de 3 títulos ATP.

Tabilo está cerca del top 50 en el ranking ATP. Imagen: Instagram

Si Tabilo alcanza la final del ATP de Río, podría ubicarse en el 41° lugar del ranking. Si es campeón, alcanzaría 37° puesto del planeta. La semifinal del chileno ante Ignacio Buse será este sábado 21 de febrero, no antes de las 19:00 horas de Chile.