Una lamentable noticia comunicó el ex jugador de la selección de Argentina, Gonzalo Higuaín, quien en una conferencia de prensa informó al mundo que decidió dejar el fútbol profesional, tras su última temporada en el Inter de Miami de la MLS en Estados Unidos.

El jugador recordado en Chile por su ejecución del penal en la Copa América de 2015, donde lanzó la pelota a las nubes, asegura que es algo que venía pensando hace un tiempo con su familia, pero que le quiso dar el corte definitivo.

"Les quiero contar mi historia, es el momento de comunicar una noticia que desde hace un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome. Es el momento de decirle adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, donde me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y otros no tan buenos", comentó

Con 31 goles en 75 partidos con la camiseta albiceleste, Higuaín cierra un nuevo capítulo en su vida, con importantes pasos en Juventus, Chelsea, Napoli, entre otros.

Eso sí, para los hinchas chilenos significa algo especial, porque el Pipa fue clave en la obtención de los dos títulos de Copa América que levantó la Roja en 2015 y 2016.

En la final en Santiago, Higuaín falló solo bajo la portería de Claudio Bravo, cuando el reloj marcaba que el tiempo estaba cumplido y había que ir al alargue.

Algo que se coronó en la definición a penales, cuando el delantero argentino mandó la pelota a las nubes y desmoronó a la selección de Argentina, que se quedó con las ganas.

Para la Copa América Centenario, en Estados Unidos, también tuvo un mano a mano con Claudio Bravo, donde falló en la definición, lo que le permitió a Chile sumar su segundo título, por lo que su nombre no será olvidado con facilidad en el país.