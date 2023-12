¿Recuerdos de Vietnam? Gonzalo Higuaín afirma sin tapujos que no extraña el fútbol: “Es un buen síntoma”

Gonzalo Higuaín debe ser la demostración palpable de lo injusto que es a veces el fútbol. El delantero se cansó de hacer goles en todos los que equipos donde militó, pero un par errores y tantos fallados lo llegaron a convertir incluso en un meme.

Fue con la selección argentina donde el atacante peor lo pasó. Se perdió goles increíbles en casi todas las finales que disputó, siendo tal vez las más recordadas, por lo menos para nosotros los chilenos, las de las Copa América de 2015 y 2016.

En octubre de 2022, todavía con bastante bencina en el estanque, el trasandino decidió colgar los botines, siendo el Inter Miami su última camiseta.

¿Y extraña la actividad? Pues para nada y así lo dejó en claro en charla con Directv, donde declaró que “no extraño el fútbol. Es un buen síntoma. Me he preparado para esta situación post fútbol y me pegó bien. Una vez que tomé la decisión de retirarme, ya la tenía tomada y ahora tengo otras prioridades en mi vida”.

“Toca disfrutar de la carrera que hice, verla desde otro lado. Crecer como persona, como ser humano, como marido, como padre. Sobre todo evolucionar como persona, que creo que es lo más importante”, concluyó.

El pasado martes el delantero volvió a pisar una cancha de futbol para jugar el Partido de las Leyendas de Conmebol. Se dio el gusto de anotar un doblete, lo que hizo pensar a más de un peletero que todavía tenía para jugar un poco más, tal vez incluso compartiendo equipo con Messi en Miami.

¿Cuántos goles hizo Gonzalo Higuaín en su carrera?

A nivel de clubes el argentino anotó 335 goles en 710 encuentros, siendo el Real Madrid su etapa más dulce con 121 tantos en 264 bregas entre 2006 y 2013.

Con la camiseta de la selección albiceleste el Pipa convirtió 32 goles en 75 encuentros. A nivel histórico, es el sexto jugador con más goles en el combinado argentino, estando a sólo dos tantos de Diego Maradona.

