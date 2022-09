La selección Argentina ha tenido una última década de dulce y agraz, pero más lo último. Durante los últimos 10 años, la Albiceleste logró meterse en la final del Mundial de Brasil 2014 y las Copa América de 2015 y 2016, cayendo ante Alemania y Chile respectivamente con Gonzalo Higuaín como uno de los villanos.

El Pipa fue parte de los planteles que disputaron las tres finales en las que terminaron perdiendo, pero teniendo un rol que nadie quisiera. Perdiéndose goles y penales claves, sentenció a los trasandinos a estirar su sequía de títulos, lo que derivó en un acoso y bullying constando por parte de los hinchas.

Después de mucho silencio y de darle un giro total a su carrera en la MLS con el Inter de Miami, Gonzalo Higuaín decidió sacar la voz. En conversación con TyC Sports, el delantero habló de su sentir por todo lo ocurrido tras esos encuentros. "Yo dije que viví 15 años antinaturalmente. La gente piensa que tenemos una vida fácil y hecha, no, para nada".

"No tenemos el mismo derecho de que vas por la calle, te insultan y no puedess reaccionar, porque si lo haces la repercusión es el doble. Si pierdes un partido, erras un gol o pierdes un partido importante no puedes salir a la calle. El jugador de fútbol vive condicionado por un resultado. Es un deporte, un trabajo, y no hay que confundir. Somos todos humanos", agregó.

Pero tras ello, Gonzalo Higuaín hizo una potente reflexión al respecto. "Me parece muy injusto haber vivido 15 años en la elite y no haber podido reaccionar ante momentos que tuve que agachar la cabeza ante insultos y faltas de respeto. En este momento de mi vida no lo tolero más. Humanamente crecí un montón gracias a mi familia y amigos. Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida".

De hecho, el Pipe recordó lo ocurrido con Alemania y Chile e hizo un llamado a los hinchas. "Yo lo viví en primera persona, por eso creo que sería bueno desde mi humilde punto de vista, no ver todo negativo. Nos tocó jugar las finales, se perdieron, pero las jugamos".

"Claramente lo único que sirve en el fútbol es el éxito y no el recorrido que uno hace. Lo más importante también es ver lo positivo que se ha logrado y verlo con un motivo de orgullo. Hubo chicos que nunca habían visto una final del mundo y la vivieron", añadió.

Gonzalo Higuaín no se arrepiente de nada en Argentina

Perder las finales ante Alemania y Chile terminó por condenar a Gonzalo Higuaín a un constante acoso por parte de los hinchas. Sin embargo y pese a todo lo ocurrido, no se arrepiente de nada de lo que hizo por Argentina.

"Yo ya estoy a una altura de mi vida en que ni los elogios me hacen sentir el mejor ni las críticas el peor. Lo más importante es el equilibrio, y cuando uno está tranquilo consigo mismo, lo otro es secundario. Yo estoy tranquilo porque di mi vida y más por la Selección. Por cosas no se pudo dar pero di la vida por mi país, como todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo que di por la Selección y no me arrepiento absolutamente de nada", lanzó.

Finalmente tuvo palabras para el actual momento de Argentina, candidata a quedarse con el Mundial de Qatar 2022. "No tuve tanta relación con Lionel Scaloni. Sí estaba con nosotros, pero no tenía idea de que podía ser el DT de la Selección. Agarró sin dirigir ningún equipo, hizo un recambio, plantó las base, respaldó a sus jugadores, los potenció, ganó una Copa América y clasificó la Mundial dos fechas antes. Él debe saber que el fútbol es del éxito y como un día te ponen en el pedestal al otro te ponen 100 metros bajo tierra", cerró.