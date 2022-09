Argentina vs Honduras | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el amistoso internacional

La selección de Argentina apronta su participación en el Mundial de Qatar, probando piezas en estas fechas FIFA que permiten reunir a sus máximas estrellas en partidos amistosos. En esta jornada, medirá sus fuerzas ante Honduras en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

Los comandados por Lionel Messi se ganaron un lugar en la cita planetaria al quedar segundos en las Eliminatorias con 39 puntos, invictos con 11 victorias y seis empates. En su último partido, aplastó a Estonia 5 a 0 con Messi anotando todos los goles.

Los Catrachos, en tanto, vienen de superar, en junio, 2 a 1 a Canadá por la Liga de Naciones de la Concacaf con goles de López y Arriaga.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Argentina vs Honduras el amistoso?

Argentina vs Honduras juegan este viernes 23 de septiembre a las 20:30 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, en Miami, Estados Unidos.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming Argentina vs Honduras por el amistoso?

El encuentro no tiene transmisión confirmada en territorio nacional, pero en Argentina se puede seguir en vivo a través de la señal de TyC Sports, y por streaming por TyC Sports Play.