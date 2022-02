Siempre dicen que en la guerra y en el amor todo vale. Pero a eso hay que sumarle las eliminatorias para los Mundiales, donde las selecciones buscan todo tipo de ventaja para poder ganar los partidos.

Así como en Chile se llevó a jugar a Argentina a Calama con la idea de incomodarlos, algo que finalmente no ocurrió, en Estados Unidos utilizaron su rica geografía para molestar a Honduras, en las eliminatorias de la Concacaf.

Los norteamericanos llevaron ese duelo al estadio Allianz Field de Minnesota, donde el frío fue un factor importante. Esto, pues necesitaban esos tres puntos para clasificarse y no quedar fuera, como ocurrió en Rusia 2018. Y lo logró, al vencer cómodamente por 3-0 al elenco catracho.

Las condiciones climáticas durante el encuentro fueron extremas, donde el termómetro llegó a marcar 19 grados bajo cero. Claro que la sensación térmica era aún peor: se llegaban a sentir -30 °C, lo que terminó incidiendo en el partido.

Es que ese clima terminó pasando factura a dos jugadores del conjunto visitante. Romell Quito y Luis López presentaron hipotermia y tuvieron que ser sustituidos en el descanso, tal como aseguró la cuenta oficial de Twitter de la Selección Nacional de Honduras.

Bolillo Gómez, DT de Honduras, expresó su molestia con Estados Unidos. "Tengo en el camarín a los muchachos con malestar. Hay algunos con suero (por la hipotermia). El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve, no puedo hacer un análisis del partido con este clima. No soy capaz de hacerlo, no es un espectáculo de fútbol", aseguró enfadado.

Luego añadió que "es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga aquí para hacer un partido y sacar un resultado".

Estados Unidos quedó segundo con 21 puntos, los mismos que México. Canadá encabeza la tabla con 25 unidades, mientras que más atrás están Panamá (17) y Costa Rica (16). Honduras quedó ultimo, con 3 puntos. En marzo se jugará una fecha triple para definir a los clasificados de la Concacaf.

