Argentina vs Honduras | Ver EN VIVO por TV, STREAMING y ONLINE a Lionel Messi en el amistoso preparatorio para Qatar 2022

Pensando en Qatar 2022 está la selección de Argentina, que tendrá un interesante apronte con Honduras este viernes por el primer duelo de la fecha FIFA, y que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Albiceleste se candidatea con fuerza para la Copa del Mundo y quiere llegar con todo para darle una nueva final a Lionel Messi, en quizás su última cita planetaria. Los dirigidos por Lionel Scaloni viven un dulce presente y quieren demostrarlo ante los hondureños, mientras que la próxima semana tendrán un choque oficial con Jaimaica, el último amistoso antes del Mundial.

Messi llega en un increíble momento y le da muchas esperanzas a los argentinos, que ven al actual campeón de Copa América con grandes opciones en Qatar, en un grupo que comparten con México, Arabia Saudita y Polonia.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Argentina vs Honduras el amistoso?

Argentina vs Honduras juegan este viernes 23 de septiembre a las 21:00 horas de Chile en el Hard Rock Stadium, en Miami, Estados Unidos.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Argentina vs Honduras por el amistoso?

El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports en uno de los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Argentina vs Honduras por el amistoso?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.