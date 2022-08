36 años, 1 mes y 25 días han pasado desde aquel 29 de junio de 1986 en el que la Selección Argentina, comandada por el gran Diego Armando Maradona, venció a Alemania Oriental por 3-2 en el Estadio Azteca para ganar el Mundial de México 1986, cita que hoy vuelve al recuerdo gracias a Lothar Matthaus.

12 mil 206 días después de que la Albiceleste alzó su segunda y última Copa del Mundo, el exseleccionado alemán, que jugó cinco mundiales, hizo noticia este jueves 25 de agosto al entregar la clásica camiseta con el 10 grande en la espalda que lució el fallecido exdelantero argentino.

Matthaus intercambió la camiseta con Maradona tras el pitazo final de aquel partido de antaño, y hoy llegó hasta la Embajada de Argentina en España para entregarla a "Legends", organización que se dedica a mantener la mayor colección de reliquias del fútbol mundial, y se llevó todos los aplausos.

La emoción era total al momento de que la tricota usada por el legendario Diego Armando fue destapada para comenzar a ser exhibida en el museo, pero tras eso el exvolante germano tuvo emotivas palabras para explicar las nobles razones detrás de su decisión de entregarla.

"Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy", señaló Lothar Matthaus de entrada.

Tras eso, recuerda que "siempre ha sido un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano ha sido una persona muy importante para mí".

"Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones y ahora también en el museo", complementó para cerrar.