Lothar Matthäus sentencia a Toni Kroos: "Apenas genera profundidad"

Que Toni Kroos sea indiscutiblemente uno de los mejores mediocampistas del mundo, por sus actuaciones con Real Madrid y la selección de Alemania, parecen no alejarlo por completo de la crítica pues una de las más grandes leyendas de su equipo nacional, Lothar Matthäus, le lanzó una dura crítica.

El campeón del mundo en Italia 90 no estuvo conforme con lo que mostró el jugador durante la más reciente Eurocopa y fue contundente en cuanto a su nivel. "Personalmente no tengo nada en contra de Toni Kroos, pero no estoy de acuerdo con su forma de jugar", señaló en una entrevista a la revista Kicker.

El legendario del Bayern Munich continuó con sus señalamientos al volante merengue. "No es clave solo la velocidad del jugador, sino también la del balón. En realidad suele hacerlo bastante bien, jugando siempre al primer o segundo toque. Pero la orientación de sus pases provoca que su juego pierda velocidad porque apenas genera profundidad y, de esta manera, se ralentice el ritmo", manifestó.

Para Matthäus, su compatriota tuvo una buena temporada en el equipo español con actuaciones "buenos y sobresalientes" pero le criticó que "luego volvió a desaparecer", y que eso no lo hacer un jugador de máximo nivel internacional.

Cabe destacar que Kroos, tras su participación en la Eurocopa con Alemania, renunció a su selección para mantenerse enfocado con el Real Madrid para sus próximos desafíos a nivel de clubes.