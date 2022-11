Alemania es un polvorín. La derrota de la selección germana en su debut en Qatar 2022 dejó la escoba entre grandes íconos del país teutón, quienes quedaron muy molestos con la presentación en del debut contra Japón, donde se perdió por 2-1 e hipotecó las chances de clasificar a segunda ronda, tal como en Rusia 2018.

Lothar Matthäus, capitán en el elenco campeón en 1990, lamentó todo lo que pasó alrededor del equipo antes de jugar ante los asiáticos. "Hubo demasiado dramatismo en la previa, muchos temas que eran más importantes que el fútbol, como sucedió hace 4 años. Algo así te distrae y hace perder entre un 5 y un 10%", indicó al Bild, el popular medio de comunicación germano.

Luego fue enfático en señalar que "si jugamos contra España como lo hicimos en la segunda parte ante Japón, estaremos eliminados. La presión es máxima. Con un punto probablemente no sea suficiente, hay que ganar".

"Siempre apoyo a Flick, pero no entendí algunas de sus decisiones. Con la sustitución de Müller y Gündogan, dos de los jugadores más experimentados, Alemania perdió el orden y el control", culpando con nombre y apellido a algunos futbolistas. "Ambos goles vinieron por las bandas. ¿Por qué no puso a Kherer? Süle no es lateral. En el segundo, Raum estaba demasiado adelantado y Schlotterbeck no fue suficientemente agresivo", sostuvo Matthäus.

Otro emblema y campeón del mundo, esta vez en el 2014, es Bastian Schweinsteiger. En el medio Dar Erste confesó que "tuvimos pérdidas tontas de balón y errores de posicionamiento. Falta experiencia. Esta derrota no es una coincidencia. Demuestra donde estamos. Necesitamos mejorar mucho para tener una oportunidad contra España".

En todo caso "Svainstaga", como le decía Fernando Solabarrieta en sus relatos, intenta ser optimista y no ver todo tan negro. "Tuvimos oportunidades, pero no conseguimos el 2-0", algo que espera mejorar ante España. "El problema es que no encontramos respuesta a las transiciones rápidas de Japón en el tramo final del partido".

Alemania jugará el domingo ante España a las 16 horas de Chile, donde el triunfo es imperioso para buscar la clasificación. En caso de perder, se despedirá por segundo Mundial consecutivo en la fase de grupos.