Fiel a su ácido estilo, el ex volante campeón del mundo con Alemania en Italia 1990 no tuvo piedad para disparar contra CR7. Matthaus sacó toda la artillería y lanzó que el delantero portugués "es el mayor fracaso del Mundial, todo lo contrario a Messi".

Si de opiniones ácidas se trata, Lothar Matthaus hace rato que tiene un máster en aquello. La final del Mundial de Qatar 2022 ha traído una ola de reacciones en torno al campeón, Argentina, y también para el segundo lugar, Francia, pero el ex volante alemán no se olvida de Cristiano Ronaldo, con quien barrió el piso tras finalizar el torneo.

El actual cometarista deportivo para Sky Sports, que ganó la Copa del Mundo de Italia 1990 junto a Alemania tras vencer 1-0 a la Albiceleste de Diego Maradona, sacó toda la artillería para hablar sobre el desempeño exhibido por el astro portugués en esta cita planetaria y dejó en claro que no quedó nada conforme. Tanto, que hasta siente pena por él.

"Ronaldo me hace sentir pena. Es el mayor fracaso del Mundial, todo lo contrario a Messi"

Así, en conversación con el diario Bild el ex futbolista germano reconoce de entrada que "con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él".

Después tuvo palabras para referirse al adiós de Portugal tras caer ante Marruecos, y que estuvo marcado porque el Bicho fue suplente en los dos últimos compromisos. Así, Matthaus cree que eso es suficiente para calificarlo como "el mayor fracaso del Mundial, todo lo contrario a Messi".

Sobre la Pulga, destaca que "es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio".

Para cerrar, Matthaus suelta a CR7 para irse a criticar a otra área: los árbitros. El ex jugador germano no está de acuerdo con el trabajo realizado por los cuerpor arbitrales y dispara que "hubo demasiados errores durante el torneo y el VAR no ayudó a corregirlos".

