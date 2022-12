Mientras se jugaba una frenética final del Mundial de Qatar 2022, un detalle que pocos vieron instaló la duda: ¿por qué Francia hizo siete cambios ante Argentina? Bueno, lo cierto es que no hay ninguna infracción detrás de eso porque hicieron historia al hacer debutar una nueva regla. ¡Aquí te explicamos cómo funciona!

La final del Mundial de Qatar 2022 vivirá hasta la eternidad en la memoria de los futboleros por varios factores, entre los que destacan ser el primer título mundial de Lionel Messi y la definición sencillamente de infarto que tuvo. Eso sí, también hay otro dato histórico al que probablemente pocos estaban atentos con tal nivel de emoción que se vivió en el Estadio Lusail, y este tiene que con los siete cambios que hizo Francia.

¿Ves? Seguramente si no te contamos no te enteras, y está bien. Aunque siempre hay varios pendientes a esos detalles, fue tan frenético el choque entre la Albiceleste y Les Bleus que es obvio que no muchos recuerden que en el minuto 121 Axel Disasi ingresó por Jules Koundé y ese fue la séptima sustición que hizo Didier Deschamps cuando solo son seis las permitidas. Con lo que hicieron debutar una nueva regla.

¿Por qué Francia hizo siete cambios?

El 8 de enero de 2021 la FIFA aprobó el "protocolo conmoción" para que se puedan realizar cambios cuando exista una conmoción, o tan solo la sospecha de que un jugador podría verse afectado cerebralmente por un impacto, sin necesidad de que dicha sustitución sea registrada. Algo que probó en la Copa Mundial de Clubes en Qatar ese mismo año.

Así, el ente rector decidió implementar esta misma regla a la Copa del Mundo este 2022 y hasta antes de la final no se había utilizado. Pues bien, Youssuf Fofana reemplazó a Adrien Rabiot en el 96 por aquella nueva regla e hicieron historia haciéndola debutar.

En el 41' Marcus Thuram y Randal Kolo Muani entraron para sustituir a Olivier Giroud y Ousmane Dembélé; Kingsley Coman y Eduardo Camavinga reemplazaron a Theo Hernández y Antoine Griezmann en el 71'; Fofana entró por Rabiot en el 96'; Ibrahima Konaté salió en el 113' y en su lugar ingresó Raphael Varane; y el último -y séptimo- cambio- fue el de Axel Disasi por Jules Koundé en el 121'.

Cinco cambios se pueden hacer en el tiempo reglamentario y se añade uno más en caso de pasar a tiempo extra. Argentina hizo los seis que tenía, pero Francia pudo hacer siete gracias a la nueva regla del ente rector del fútbol mundial que recordarán como algo positivo entre la amargura de dejar escapar el bicampeonato del Mundial.