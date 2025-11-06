Esta semana se celebra una nueva edición de Noche de Combos, evento que vivirá su segunda versión en Chile y que lleva al ámbito local el formato de peleas de boxeo entre creadores de contenido y artistas, popularizado a nivel mundial por Ibai Llanos con La Velada del Año.

En esta ocasión, la cartelera estelar tendrá como protagonistas a Jorge Aldoney, quien repite participación, y al cantante y también boxeador Julianno Sosa.

Además, la edición 2025 de este evento llega recargada con seis combates adicionales de boxeo profesional, dos de los cuales serán por títulos de Chile. Entre las figuras de esta versión destacan reconocidos rostros del mundo digital y humorístico como Pollo Castillo, Rodrigo Gallina, Majoobleach e Ignacio Socías. Conoce estos y todos los detalles de esta gran velada pugilística, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es la Noche de Combos II?

La edición 2025 de La Noche de Combos se celebra este viernes 7 de noviembre a partir de las 16:00 horas de Chile desde el Teatro Caupolicán en Santiago Centro. La transmisión, en tanto, comenzará dos horas y media después, específicamente desde las 18:30 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Noche de Combos II?

Tal como sucedió en la pasada edición de Noche de Combos II, todos los combates de esta edición serán transmitidos en vivo y de forma online a través de la cuenta de Kick de Dylantero.

Misma señal que transmitirá el PESAJE oficial este jueves 6 de noviembre a partir de las 20:00 horas.

Cartelera de Noche de Combos II:

La edición 2025 de Noche de Combos contará con dos tipos de combate, profesionales que abrirán la jornada (6) y otros entre figuras del espectáculo (5), estos son:

Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa – Evento central

Pollo Castillo vs. Rodrigo Gallina

Renatosa Jara vs. Majoobleach Góngora

Ignacio Socías vs. Altoyoyo

Benjamín Arismendi vs. Nickten10 (Nicolás Escobar)

Daniel Uribe vs. Angelo Arcoverde – Pelea por título Chile

Juan Meza González vs. Ángel “Trewa” Ruiz – Pelea por título Chile

Yohanny Carriel vs. Carlos Milles

Kervens Bouche vs. Tomas Lastra

Pablo Acevedo vs. Sebastián Jaña

Matias Retamal vs. Esteban Vásquez

Animador de la noche: Francisco Melo.

En negrita las peleas que van en vivo por la cuenta de Kick de Dylantero.

Afiche promocional de Noche de Combos II.

