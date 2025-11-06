Es tendencia:
Noche de Combos II: Cuándo es, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de boxeo entre streamer

Este 7 de noviembre se realiza una nueva edición de Noche de Combos II, el evento de boxeo que reúne a creadores de contenido nacionales y que tendrá lugar en el Teatro Caupolicán.

Por Franco Abatte

Este viernes se lleva a cabo la 2° edición de La Noche de Combos entre artistas y creadores de contenidos nacionales.
Esta semana se celebra una nueva edición de Noche de Combos, evento que vivirá su segunda versión en Chile y que lleva al ámbito local el formato de peleas de boxeo entre creadores de contenido y artistas, popularizado a nivel mundial por Ibai Llanos con La Velada del Año.

En esta ocasión, la cartelera estelar tendrá como protagonistas a Jorge Aldoney, quien repite participación, y al cantante y también boxeador Julianno Sosa.

Además, la edición 2025 de este evento llega recargada con seis combates adicionales de boxeo profesional, dos de los cuales serán por títulos de Chile. Entre las figuras de esta versión destacan reconocidos rostros del mundo digital y humorístico como Pollo Castillo, Rodrigo Gallina, Majoobleach e Ignacio Socías. Conoce estos y todos los detalles de esta gran velada pugilística, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora es la Noche de Combos II?

La edición 2025 de La Noche de Combos se celebra este viernes 7 de noviembre a partir de las 16:00 horas de Chile desde el Teatro Caupolicán en Santiago Centro. La transmisión, en tanto, comenzará dos horas y media después, específicamente desde las 18:30 horas de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la Noche de Combos II?

Tal como sucedió en la pasada edición de Noche de Combos II, todos los combates de esta edición serán transmitidos en vivo y de forma online a través de la cuenta de Kick de Dylantero.

Misma señal que transmitirá el PESAJE oficial este jueves 6 de noviembre a partir de las 20:00 horas.

Cartelera de Noche de Combos II:

La edición 2025 de Noche de Combos contará con dos tipos de combate, profesionales que abrirán la jornada (6) y otros entre figuras del espectáculo (5), estos son:

  • Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa – Evento central
  • Pollo Castillo vs. Rodrigo Gallina
  • Renatosa Jara vs. Majoobleach Góngora
  • Ignacio Socías vs. Altoyoyo
  • Benjamín Arismendi vs. Nickten10 (Nicolás Escobar)
  • Daniel Uribe vs. Angelo Arcoverde – Pelea por título Chile
  • Juan Meza González vs. Ángel “Trewa” Ruiz – Pelea por título Chile
  • Yohanny Carriel vs. Carlos Milles
  • Kervens Bouche vs. Tomas Lastra
  • Pablo Acevedo vs. Sebastián Jaña
  • Matias Retamal vs. Esteban Vásquez

Animador de la noche: Francisco Melo.

En negrita las peleas que van en vivo por la cuenta de Kick de Dylantero.

