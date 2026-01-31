U. de Chile tuvo un amargo debut en la Liga de Primera. Los azules empataron sin goles con Audax Italiano en un partido marcado por expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero. Aunque lo más vergonzoso fue lo que ocurrió fuera de la cancha del Estadio Nacional.

Las amenazas de la barra azul por el castigo a un grupo de hinchas se concretaron. Hubo incidentes en el inicio del encuentro y también en la segunda mitad, donde un incendio en la Galería Sur obligó a suspender el partido por unos minutos. Las familias optaron por abandonar el recinto.

El club ya anunció acciones. “U. de Chile presentará querellas en contra de los detenidos, que hasta el momento son cuatro, por daños y desórdenes en el contexto de ley de violencia en los estadios ocurridos este viernes en el partido contra Audax Italiano”, dijeron.

“También ejerceremos acciones judiciales en contra de todas las personas que serán identificadas por nuestro sistema biométrico, a quienes a partir de este momento aplicaremos derecho de admisión“, sumaron.

Triste imagen en el partido de U. de Chile | Photosport

ver también Juan Martín Lucero se defiende tras la roja en U. de Chile: “Vamos a apelar”

U. de Chile le declara la guerra a los vándalos

“Solicitaremos que todos las personas que sean sujeto de investigacion queden desde ya con la medida cautelar de prohibición de ingreso a los estadios, entre otras restricciones individuales”, agregaron desde U. de Chile.

Publicidad

Publicidad

Al mismo tiempo, anunciaron que “el club comenzó esta misma noche los trabajos de reparación de la galería sur para que nuestro equipo femenino, Las Leonas, tenga el Estadio Nacional en óptimas condiciones en su partido de mañana (sábado 31) contra River Plate“.