La derrota de U de Chile ante Huachipato dejó muchos damnificados, pero también un nombre que sumó aplausos: Diego Vargas. El joven lateral de 19 años brilló en la banda zurda azul y fue clave en el gol de Eduardo Vargas.

El jugador Sub 21 tuvo destacados números en su debut por el torneo con la U. Ahí registró 59 minutos jugados, una gran ocasión creada, dos centros, dos recuperaciones y 81% de pases precisos.

Por eso, su actuación llamó rápidamente la atención de un prestigioso sitio de scouting mundial, el cual está enfocado en jóvenes promesas de Sudamérica. Scouten Football le dedicó una publicación al estreno del talento azul.

Así destacan a Diego Vargas en U de Chile

Diego Vargas, lateral Sub 21 de la U, captó la atención del sitio Scouten Football por su nivel en el partido ante Huachipato. El medio sudamericano enumeró los aciertos del zurdo que aprobó en su debut este 2026.

Diego Vargas fue de los rescatables en el duelo de la U /Photosport

“Mostró personalidad para jugar y proyectarse de forma constante en ofensiva, llegando con frecuencia a línea de fondo y centrando en carrera. Desde esa faceta fue influyente, participando directamente en el gol de la U y generando otra acción de alto peligro”, recalcó el sitio.

Publicidad

Publicidad

Diego Vargas es la gran carta para el minutaje juvenil en la U, donde debe pelear el puesto con Marcelo Morales y Felipe Salomoni. Tras su debut contra Huachipato sumó bonos con Paqui Meneghini.

U de Chile y Vargas tendrán una nueva oportunidad de cobrar revancha por el inicio del torneo. Esta vez, Palestino asoma en el horizonte, en duelo a jugarse en La Cisterna el viernes 13 de febrero, a las 20:30 horas.

Así elogiaron al canterano azul:

Tweet placeholder

Publicidad