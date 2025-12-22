Agitado inicio de semana para O’Higgins. Tras largas jornadas de negociaciones, Francisco Meneghini no sigue en el club y ya oficializaron su adiós. Por eso, en Rancagua rápidamente se mueven por su reemplazo.

Y como uno de los dueños del Capo es Christian Bragarnik, los hinchas especularon rápidamente con un entrenador de su corral para tomar la banca. Ahí, Frank Kudelka es el favorito en redes sociales.

Sin embargo, otro sorpresivo nombre surgió consumado el adiós de Paqui. Es más, desde la Ciudad Histórica avisaron que hace rato lo tenían visto considerando la situación de Meneghini.

El DT que toma la delantera para llegar a O’Higgins

Desde Rancagua avisaron que un campeón del fútbol chileno asoma como la primera opción para dirigir a O’Higgins. Se trata de Ariel Holan, que dirigió a U Católica el 2020 y que también sonó hace poco en la U.

Holan es candidato a la banca celeste /Photosport

“El factor Meneghini estaba hace un rato listo. Pero, ya O’Higgins estaba buscando técnicos hace ‘el mismo rato’. Hay un primer nombre en vista: Ariel Holan”, reveló el periodista rancagüino, Daniel Gajardo.

Holan tuvo dos pasos por la UC, uno con el título 2020 y otro entre 2022 y 2023, no tan exitoso. El DT tiene como representante a Fernando Hidalgo, pero de todas maneras suena fuerte en el Capo de Provincia.

Con pasos por el fútbol brasileño y ecuatoriano, el argentino viene de dirigir en su país a Rosario Central tras un año y medio. Ahí ganó el inédito título de campeón anual, previo a salir y ser reemplazado por Jorge Almirón.